¡Atención, fanáticos del fútbol! Descubran fechas, horarios y ciudades de los partidos del Mundial 2026

Hincha del fútbol, toma nota: conoce la fecha, ciudad y horario de todos los partidos del Mundial 2026.
07/12/2025 11:13
La FIFA dio a conocer el sábado el calendario completo del Mundial 2026, que se disputará por primera vez con 48 selecciones y en tres países: Canadá, México y Estados Unidos. Serán 104 partidos repartidos en 16 ciudades.
El partido inaugural se jugará en el Estadio Azteca de Ciudad de México el 11 de junio a las 15:00 (hora de Bolivia) entre México y Sudáfrica. La final, en el MetLife Stadium de Nueva York, está programada para el 19 de julio a las 15:00 (hora de Bolivia).
Si Bolivia clasifica a través del repechaje al Mundial, jugaría con Noruega a las 18:00 el 16 de junio en Boston.
Aquí el calendario completo:
Fase de grupos
Jueves 11 de junio
15:00 – México vs. Sudáfrica – Grupo A – Ciudad de México
22:00 – Corea del Sur vs. Europa D – Grupo A – Guadalajara
Viernes 12 de junio
15:00 – Canadá vs. Europa A – Grupo B – Toronto
21:00 – Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D – Los Ángeles
Sábado 13 de junio
00:00 (del sábado) – Australia vs. Europa C – Grupo D – Vancouver
15:00 – Catar vs. Suiza – Grupo B – San Francisco
18:00 – Brasil vs. Marruecos – Grupo C – Nueva York
21:00 – Haití vs. Escocia – Grupo C – Boston
Domingo 14 de junio
13:00 – Alemania vs. Curazao – Grupo E – Houston
16:00 – Países Bajos vs. Japón – Grupo F – Dallas
19:00 – Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E – Filadelfia
22:00 – Europa B vs. Túnez – Grupo F – Monterrey
Lunes 15 de junio
12:00 – España vs. Cabo Verde – Grupo H – Atlanta
15:00 – Bélgica vs. Egipto – Grupo G – Seattle
18:00 – Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H – Miami
21:00 – Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G – Los Ángeles
Martes 16 de junio
15:00 – Francia vs. Senegal – Grupo I – Nueva York
18:00 – Intercontinental 2 vs. Noruega – Grupo I – Boston (precalificación/intercontinental)
21:00 – Argentina vs. Argelia – Grupo J – Kansas City
Miércoles 17 de junio
00:00 (miércoles) – Austria vs. Jordania – Grupo J – San Francisco
13:00 – Portugal vs. Intercontinental 1 – Grupo K – Houston (precalificación/intercontinental)
16:00 – Inglaterra vs. Croacia – Grupo L – Dallas
19:00 – Ghana vs. Panamá – Grupo L – Toronto
22:00 – Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K – Ciudad de México
Jueves 18 de junio
12:00 – Europa D vs. Sudáfrica – Grupo A – Atlanta
15:00 – Suiza vs. Europa A – Grupo B – Los Ángeles
18:00 – Canadá vs. Catar – Grupo B – Vancouver
21:00 – México vs. Corea del Sur – Grupo A – Guadalajara
Viernes 19 de junio
00:00 (viernes) – Europa C vs. Paraguay – Grupo D – San Francisco
15:00 – Estados Unidos vs. Australia – Grupo D – Seattle
18:00 – Escocia vs. Marruecos – Grupo C – Boston
21:00 – Brasil vs. Haití – Grupo C – Filadelfia
Sábado 20 de junio
13:00 – Países Bajos vs. Europa B – Grupo F – Houston
16:00 – Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E – Toronto
20:00 – Ecuador vs. Curazao – Grupo E – Kansas City
Domingo 21 de junio
00:00 (domingo) – Túnez vs. Japón – Grupo F – Monterrey
12:00 – España vs. Arabia Saudí – Grupo H – Atlanta
15:00 – Bélgica vs. Irán – Grupo G – Los Ángeles
18:00 – Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H – Miami
21:00 – Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G – Vancouver
Lunes 22 de junio
13:00 – Argentina vs. Austria – Grupo J – Dallas
17:00 – Francia vs. Intercontinental 2 – Grupo I – Filadelfia (precalificación/intercontinental)
20:00 – Noruega vs. Senegal – Grupo I – Nueva York
Martes 23 de junio
23:00 (lunes pasada medianoche) – Jordania vs. Argelia – Grupo J – San Francisco (precalificación/intercontinental)
13:00 – Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K – Houston
16:00 – Inglaterra vs. Ghana – Grupo L – Boston
19:00 – Panamá vs. Croacia – Grupo L – Toronto
22:00 – Colombia vs. Intercontinental 1 – Grupo K – Guadalajara (precalificación/intercontinental)
Miércoles 24 de junio
15:00 – Suiza vs. Canadá – Grupo B – Vancouver
15:00 – Europa A vs. Catar – Grupo B – Seattle
18:00 – Escocia vs. Brasil – Grupo C – Miami
18:00 – Marruecos vs. Haití – Grupo C – Atlanta
21:00 – Europa D vs. México – Grupo A – Ciudad de México
21:00 – Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A – Monterrey
Jueves 25 de junio
16:00 – Ecuador vs. Alemania – Grupo E – Nueva York
16:00 – Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E – Filadelfia
19:00 – Túnez vs. Países Bajos – Grupo F – Kansas City
19:00 – Japón vs. Europa B – Grupo F – Dallas
22:00 – Europa C vs. Estados Unidos – Grupo D – Los Ángeles
22:00 – Paraguay vs. Australia – Grupo D – San Francisco
Viernes 26 de junio
15:00 – Noruega vs. Francia – Grupo I – Boston
15:00 – Senegal vs. Intercontinental 2 – Grupo I – Toronto (precalificación/intercontinental)
20:00 – Uruguay vs. España – Grupo H – Guadalajara
20:00 – Cabo Verde vs. Arabia Saudí – Grupo H – Houston
23:00 – Egipto vs. Irán – Grupo G – Seattle
23:00 – Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G – Vancouver
Sábado 27 de junio
17:00 – Panamá vs. Inglaterra – Grupo L – Nueva York
17:00 – Croacia vs. Ghana – Grupo L – Filadelfia
19:30 – Colombia vs. Portugal – Grupo K – Miami
19:30 – Intercontinental 1 vs. Uzbekistán – Grupo K – Atlanta (precalificación/intercontinental)
22:00 – Jordania vs. Argentina – Grupo J – Dallas
22:00 – Argelia vs. Austria – Grupo J – Kansas City
Fase eliminatoria (octavos, cuartos, semifinales, final)
Domingo 28 de junio
15:00 – Partido 73 – Los Ángeles
Lunes 29 de junio
13:00 – Partido 76 – Houston
16:30 – Partido 74 – Boston
21:00 – Partido 75 – Monterrey
Martes 30 de junio
13:00 – Partido 78 – Dallas
17:00 – Partido 77 – Nueva York
21:00 – Partido 79 – Ciudad de México
Miércoles 1 de julio
12:00 – Partido 80 – Atlanta
16:00 – Partido 82 – Seattle
20:00 – Partido 81 – San Francisco
Jueves 2 de julio
15:00 – Partido 84 – Los Ángeles
19:00 – Partido 83 – Toronto
22:00 – Partido 85 – Vancouver
Viernes 3 de julio
14:00 – Partido 88 – Dallas
18:00 – Partido 86 – Miami
21:30 – Partido 87 – Kansas City
Sábado 4 de julio
13:00 – Octavos – Partido 90 – Houston
17:00 – Octavos – Partido 89 – Filadelfia
Domingo 5 de julio
16:00 – Octavos – Partido 91 – Nueva York
20:00 – Octavos – Partido 92 – Ciudad de México
Lunes 6 de julio
15:00 – Octavos – Partido 93 – Dallas
20:00 – Octavos – Partido 94 – Seattle
Martes 7 de julio
12:00 – Octavos – Partido 95 – Atlanta
16:00 – Octavos – Partido 96 – Vancouver
Jueves 9 de julio
16:00 – Cuartos – Partido 97 – Boston
Viernes 10 de julio
15:00 – Cuartos – Partido 98 – Los Ángeles
Sábado 11 de julio
17:00 – Cuartos – Partido 99 – Miami
21:00 – Cuartos – Partido 100 – Kansas City
Martes 14 de julio
15:00 – Semifinal – Partido 101 – Dallas
Miércoles 15 de julio
15:00 – Semifinal – Partido 102 – Atlanta
Sábado 18 de julio
17:00 – Tercer puesto – Partido 103 – Miami
Domingo 19 de julio
15:00 – Final – Partido 104 – Nueva York
