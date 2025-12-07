TEMAS DE HOY:
¡Atención, fanáticos del fútbol! Descubran fechas, horarios y ciudades de los partidos del Mundial 2026

Hincha del fútbol, toma nota: conoce la fecha, ciudad y horario de todos los partidos del Mundial 2026.

Martin Suarez Vargas

07/12/2025 11:13

Foto: EFE.
Estados Unidos.

La FIFA dio a conocer el sábado el calendario completo del Mundial 2026, que se disputará por primera vez con 48 selecciones y en tres países: Canadá, México y Estados Unidos. Serán 104 partidos repartidos en 16 ciudades.

El partido inaugural se jugará en el Estadio Azteca de Ciudad de México el 11 de junio a las 15:00 (hora de Bolivia) entre México y Sudáfrica. La final, en el MetLife Stadium de Nueva York, está programada para el 19 de julio a las 15:00 (hora de Bolivia).

Si Bolivia clasifica a través del repechaje al Mundial, jugaría con Noruega a las 18:00 el 16 de junio en Boston.

Aquí el calendario completo:

 

Fase de grupos

Jueves 11 de junio

  • 15:00 – México vs. Sudáfrica – Grupo A – Ciudad de México

  • 22:00 – Corea del Sur vs. Europa D – Grupo A – Guadalajara

Viernes 12 de junio

  • 15:00 – Canadá vs. Europa A – Grupo B – Toronto

  • 21:00 – Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D – Los Ángeles

Sábado 13 de junio

  • 00:00 (del sábado) – Australia vs. Europa C – Grupo D – Vancouver

  • 15:00 – Catar vs. Suiza – Grupo B – San Francisco

  • 18:00 – Brasil vs. Marruecos – Grupo C – Nueva York

  • 21:00 – Haití vs. Escocia – Grupo C – Boston

Domingo 14 de junio

  • 13:00 – Alemania vs. Curazao – Grupo E – Houston

  • 16:00 – Países Bajos vs. Japón – Grupo F – Dallas

  • 19:00 – Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E – Filadelfia

  • 22:00 – Europa B vs. Túnez – Grupo F – Monterrey

Lunes 15 de junio

  • 12:00 – España vs. Cabo Verde – Grupo H – Atlanta

  • 15:00 – Bélgica vs. Egipto – Grupo G – Seattle

  • 18:00 – Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H – Miami

  • 21:00 – Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G – Los Ángeles

Martes 16 de junio

  • 15:00 – Francia vs. Senegal – Grupo I – Nueva York

  • 18:00 – Intercontinental 2 vs. Noruega – Grupo I – Boston (precalificación/intercontinental)

  • 21:00 – Argentina vs. Argelia – Grupo J – Kansas City

Miércoles 17 de junio

  • 00:00 (miércoles) – Austria vs. Jordania – Grupo J – San Francisco

  • 13:00 – Portugal vs. Intercontinental 1 – Grupo K – Houston (precalificación/intercontinental)

  • 16:00 – Inglaterra vs. Croacia – Grupo L – Dallas

  • 19:00 – Ghana vs. Panamá – Grupo L – Toronto

  • 22:00 – Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K – Ciudad de México

Jueves 18 de junio

  • 12:00 – Europa D vs. Sudáfrica – Grupo A – Atlanta

  • 15:00 – Suiza vs. Europa A – Grupo B – Los Ángeles

  • 18:00 – Canadá vs. Catar – Grupo B – Vancouver

  • 21:00 – México vs. Corea del Sur – Grupo A – Guadalajara

Viernes 19 de junio

  • 00:00 (viernes) – Europa C vs. Paraguay – Grupo D – San Francisco

  • 15:00 – Estados Unidos vs. Australia – Grupo D – Seattle

  • 18:00 – Escocia vs. Marruecos – Grupo C – Boston

  • 21:00 – Brasil vs. Haití – Grupo C – Filadelfia

Sábado 20 de junio

  • 13:00 – Países Bajos vs. Europa B – Grupo F – Houston

  • 16:00 – Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E – Toronto

  • 20:00 – Ecuador vs. Curazao – Grupo E – Kansas City

Domingo 21 de junio

  • 00:00 (domingo) – Túnez vs. Japón – Grupo F – Monterrey

  • 12:00 – España vs. Arabia Saudí – Grupo H – Atlanta

  • 15:00 – Bélgica vs. Irán – Grupo G – Los Ángeles

  • 18:00 – Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H – Miami

  • 21:00 – Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G – Vancouver

Lunes 22 de junio

  • 13:00 – Argentina vs. Austria – Grupo J – Dallas

  • 17:00 – Francia vs. Intercontinental 2 – Grupo I – Filadelfia (precalificación/intercontinental)

  • 20:00 – Noruega vs. Senegal – Grupo I – Nueva York

Martes 23 de junio

  • 23:00 (lunes pasada medianoche) – Jordania vs. Argelia – Grupo J – San Francisco (precalificación/intercontinental)

  • 13:00 – Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K – Houston

  • 16:00 – Inglaterra vs. Ghana – Grupo L – Boston

  • 19:00 – Panamá vs. Croacia – Grupo L – Toronto

  • 22:00 – Colombia vs. Intercontinental 1 – Grupo K – Guadalajara (precalificación/intercontinental)

Miércoles 24 de junio

  • 15:00 – Suiza vs. Canadá – Grupo B – Vancouver

  • 15:00 – Europa A vs. Catar – Grupo B – Seattle

  • 18:00 – Escocia vs. Brasil – Grupo C – Miami

  • 18:00 – Marruecos vs. Haití – Grupo C – Atlanta

  • 21:00 – Europa D vs. México – Grupo A – Ciudad de México

  • 21:00 – Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A – Monterrey

Jueves 25 de junio

  • 16:00 – Ecuador vs. Alemania – Grupo E – Nueva York

  • 16:00 – Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E – Filadelfia

  • 19:00 – Túnez vs. Países Bajos – Grupo F – Kansas City

  • 19:00 – Japón vs. Europa B – Grupo F – Dallas

  • 22:00 – Europa C vs. Estados Unidos – Grupo D – Los Ángeles

  • 22:00 – Paraguay vs. Australia – Grupo D – San Francisco

Viernes 26 de junio

  • 15:00 – Noruega vs. Francia – Grupo I – Boston

  • 15:00 – Senegal vs. Intercontinental 2 – Grupo I – Toronto (precalificación/intercontinental)

  • 20:00 – Uruguay vs. España – Grupo H – Guadalajara

  • 20:00 – Cabo Verde vs. Arabia Saudí – Grupo H – Houston

  • 23:00 – Egipto vs. Irán – Grupo G – Seattle

  • 23:00 – Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G – Vancouver

Sábado 27 de junio

  • 17:00 – Panamá vs. Inglaterra – Grupo L – Nueva York

  • 17:00 – Croacia vs. Ghana – Grupo L – Filadelfia

  • 19:30 – Colombia vs. Portugal – Grupo K – Miami

  • 19:30 – Intercontinental 1 vs. Uzbekistán – Grupo K – Atlanta (precalificación/intercontinental)

  • 22:00 – Jordania vs. Argentina – Grupo J – Dallas

  • 22:00 – Argelia vs. Austria – Grupo J – Kansas City

Fase eliminatoria (octavos, cuartos, semifinales, final)

Domingo 28 de junio

  • 15:00 – Partido 73 – Los Ángeles

Lunes 29 de junio

  • 13:00 – Partido 76 – Houston

  • 16:30 – Partido 74 – Boston

  • 21:00 – Partido 75 – Monterrey

Martes 30 de junio

  • 13:00 – Partido 78 – Dallas

  • 17:00 – Partido 77 – Nueva York

  • 21:00 – Partido 79 – Ciudad de México

Miércoles 1 de julio

  • 12:00 – Partido 80 – Atlanta

  • 16:00 – Partido 82 – Seattle

  • 20:00 – Partido 81 – San Francisco

Jueves 2 de julio

  • 15:00 – Partido 84 – Los Ángeles

  • 19:00 – Partido 83 – Toronto

  • 22:00 – Partido 85 – Vancouver

Viernes 3 de julio

  • 14:00 – Partido 88 – Dallas

  • 18:00 – Partido 86 – Miami

  • 21:30 – Partido 87 – Kansas City

Sábado 4 de julio

  • 13:00 – Octavos – Partido 90 – Houston

  • 17:00 – Octavos – Partido 89 – Filadelfia

Domingo 5 de julio

  • 16:00 – Octavos – Partido 91 – Nueva York

  • 20:00 – Octavos – Partido 92 – Ciudad de México

Lunes 6 de julio

  • 15:00 – Octavos – Partido 93 – Dallas

  • 20:00 – Octavos – Partido 94 – Seattle

Martes 7 de julio

  • 12:00 – Octavos – Partido 95 – Atlanta

  • 16:00 – Octavos – Partido 96 – Vancouver

Jueves 9 de julio

  • 16:00 – Cuartos – Partido 97 – Boston

Viernes 10 de julio

  • 15:00 – Cuartos – Partido 98 – Los Ángeles

Sábado 11 de julio

  • 17:00 – Cuartos – Partido 99 – Miami

  • 21:00 – Cuartos – Partido 100 – Kansas City

Martes 14 de julio

  • 15:00 – Semifinal – Partido 101 – Dallas

Miércoles 15 de julio

  • 15:00 – Semifinal – Partido 102 – Atlanta

Sábado 18 de julio

  • 17:00 – Tercer puesto – Partido 103 – Miami

Domingo 19 de julio

  • 15:00 – Final – Partido 104 – Nueva York

 

