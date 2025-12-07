La fecha de este domingo podría marcar el desenlace del torneo Todos contra Todos, aunque dos factores pueden impedir que el fútbol boliviano conozca hoy a su nuevo campeón. Always Ready, líder con 65 puntos, visita a The Strongest (61) en el estadio Hernando Siles desde las 17:15, en un choque directo que muchos consideran una final anticipada. Sin embargo, todo depende también de lo que ocurra horas antes en Sucre.

Bolívar, tercero con 59 unidades, se juega sus últimas esperanzas desde las 15:00 frente a Independiente Petrolero. La Academia está obligada a ganar para seguir con vida: cualquier empate o derrota lo dejará sin opciones si más tarde la banda roja derrota al Tigre. Incluso haciendo pleno de puntos, los paceños necesitan que Always Ready y The Strongest no alcancen la barrera de los 68 puntos, cifra máxima a la que puede aspirar el equipo de Flavio Robatto.

Mientras Bolívar pelea por sobrevivir y asegurar al menos el segundo lugar —que otorga clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026— Independiente atraviesa uno de sus mejores momentos. El plantel de José Hinojosa encadena seis triunfos consecutivos como local y acumula 39 puntos, lo que lo mantiene en zona de Copa Sudamericana. Su rendimiento en casa lo vuelve un rival especialmente complejo para los celestes.

En La Paz, The Strongest saldrá con la obligación de ganar para acortar distancias y mantener viva la lucha por el título. Joaquín Monasterio contará con plantel completo, incluida la vuelta de Jaime Arrascaita, ausente por suspensión en la anterior jornada. Un triunfo atigrado recortaría la diferencia a solo un punto, dejando el campeonato abierto a falta de dos fechas.

Always Ready, dirigido por Julio César Baldivieso, también presentará lo mejor de su plantilla en busca del cuarto título de su historia. La banda roja ya consiguió dos coronas en la época profesional y una en el actual formato, en 2020. El atractivo deportivo viene acompañado de un premio económico significativo: el campeón accederá a fase de grupos de la Copa Libertadores, con un ingreso de 3 millones de dólares, más otro millón por el título nacional.

Entre cálculos, presión y expectativas, el país seguirá de cerca una jornada que podría coronar al nuevo monarca… o extender la definición en un torneo que aún se resiste a entregar su veredicto final.

