TEMAS DE HOY:
Conductor ebrio Atropellado Feminicidio

30ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Brasil se consagra campeona del Mundial de futsal femenino tras vencer a Portugal

La canarinha femenina se ha convertido en la primera campeona del Mundial femenino de fútbol sala al imponerse a Portugal por 3-0.

EFE

07/12/2025 11:11

Foto: Conmebol.

Escuchar esta nota

La selección de Brasil se ha convertido en la primera campeona del Mundial femenino de fútbol sala al imponerse a Portugal por 3-0 en la final, disputada en el PhilSports Arena de Manila (Filipinas).
La Canarinha confirmó los pronósticos en un partido que encarriló a los 10 minutos con una diana de Emilly y remachó en el segundo periodo con tantos de Amandinha (m.23) y Debora Vanin (m.38).

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

Mundial sub-17

11:30

Mundial sub-17

12:00

Mundial sub-17

12:25

Notivisión

14:00

Notivisión

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

Mundial sub-17

11:30

Mundial sub-17

12:00

Mundial sub-17

12:25

Notivisión

14:00

Notivisión

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD