Brasil se consagra campeona del Mundial de futsal femenino tras vencer a Portugal

La selección de Brasil se ha convertido en la primera campeona del Mundial femenino de fútbol sala al imponerse a Portugal por 3-0 en la final, disputada en el PhilSports Arena de Manila (Filipinas).

La Canarinha confirmó los pronósticos en un partido que encarriló a los 10 minutos con una diana de Emilly y remachó en el segundo periodo con tantos de Amandinha (m.23) y Debora Vanin (m.38).

