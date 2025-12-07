Brasil se consagra campeona del Mundial de futsal femenino tras vencer a Portugal

Escuchar esta nota
La selección de Brasil se ha convertido en la primera campeona del Mundial femenino de fútbol sala al imponerse a Portugal por 3-0 en la final, disputada en el PhilSports Arena de Manila (Filipinas).
La Canarinha confirmó los pronósticos en un partido que encarriló a los 10 minutos con una diana de Emilly y remachó en el segundo periodo con tantos de Amandinha (m.23) y Debora Vanin (m.38).
