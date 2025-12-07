¡Imágenes sensibles! Por bloquear un disparo, futbolista sufre terrible lesión en el tobillo (Video)

Cruz Azul cerró su participación en el torneo Apertura 2025 con un 1-1 frente a Tigres, resultado que dejó el global 2-2 y que, por el criterio del reglamento de la Liguilla, decretó su eliminación en las semifinales del certamen. El empate en el estadio Universitario terminó marcando el final del camino celeste en este campeonato.

La noche, sin embargo, tuvo un episodio aún más doloroso para el plantel cementero. A pocos minutos del cierre del partido, Jesús Orozco Chiquete sufrió una lesión estremecedora mientras intentaba bloquear un remate dentro del área. En su afán por cortar el disparo, apoyó mal su pierna derecha y el tobillo se dobló de manera brusca, lo que generó preocupación inmediata entre jugadores y cuerpo técnico.

El árbitro decidió detener las acciones de inmediato para permitir el ingreso de los servicios médicos, que retiraron al defensor en camilla ante la evidente gravedad del golpe. El incidente se produjo justo cuando el equipo ya tenía programado un viaje de más de 13 horas hacia Qatar durante la madrugada del mismo domingo.

La Máquina, además de quedar fuera de la pelea por el título, deberá encarar su agenda internacional sin uno de sus elementos defensivos más importantes.

