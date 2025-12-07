Guabirá goleó 6-3 a Wilstermann y se metió a zona de premiación

Guabirá remontó el partido contra Wilstermann, en Montero, para conseguir una victoria por 6-3, la noche de este sábado, y a dos fechas para el cierre del Campeonato, tiene su lugar en la zona de premiación, que tendrá que defender con la sumatoria de la mayoría de los puntos en disputa para salvar el honor del fútbol cruceño.



Cuando la jornada sabatina iba a quedar cubierta de nubes grises para los representantes de Santa Cruz, Guabirá sacó adelante el cotejo con un triunfo indiscutible, que fue construido en el segundo tiempo, a punta de remates de larga distancia.



Dentro de los esperado, los rojos de Montero abrieron la cuenta, a los 26 minutos, tras un error en salida. Dos minutos después, Gonzalo Castillo igualó con golpe de cabeza. Los aviadores colocaron el 2-1, a los 44´, con un remate que picó, confundiendo al arquero Jhairo Cuellar.



En la segunda parte, Vitor Trindade inició el concierto de remates, a los 55´, con un derechazo (2-2). Luego vino la intervención de Sergio Gil, a los 59´, con un potente disparo (3-2), y a los 66´, de nuevo, Trindade apuntó y mandó la pelota al ángulo superior izquierdo (4-2).



Israel Rocabado descontó a los 95´, con un golpe de cabeza (3-4), pero Cristian Barco cerró la cuenta con el 5-3, a los 99 minutos, con un tiro libre de zurda, impecable, enviando la pelota por encima de la barrera.



Con esta derrota, Wilstermann sigue a cinco puntos del antepenúltimo, ABB, pero con el riesgo de quedar condenado a la zona del descenso indirecto, en caso de que los amarillos ganen el lunes a Nacional Potosí, en la Villa Imperial.

