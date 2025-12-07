La Selección boliviana ya conoce el camino que deberá recorrer para llegar al Mundial 2026, y ese trayecto comienza con el repechaje intercontinental del mes de marzo. El primer obstáculo será Surinam, en la semifinal programada para el 26 de marzo en Monterrey, México. En caso de avanzar, el rival del 31 de marzo será Irak, duelo que definirá al clasificado definitivo.

El ganador de esta llave ocupará un lugar en el Grupo I de la Copa del Mundo, zona que reúne a tres potencias con figuras de talla mundial: la Francia de Kylian Mbappé, la Noruega de Erling Haaland y la Senegal liderada por Sadio Mané. Para Bolivia, en caso de obtener el boleto, debutar en un escenario de semejante exigencia sería histórico.

El calendario ya está establecido. De conseguir la clasificación, la Verde iniciaría su participación ante Noruega el martes 16 de junio a las 18:00. Su segundo desafío sería el 22 de junio, a las 17:00, frente al vigente subcampeón mundial Francia. La fase de grupos se cerraría el 26 de junio, a las 15:00, frente a Senegal.

Bolivia ya tuvo un antecedente reciente ante Francia, cuando ambos equipos se midieron en un amistoso disputado el 19 de junio de 2019, encuentro que terminó con triunfo galo por 2-0. Aun así, el presente obliga a enfocarse únicamente en el repechaje: sin superar los duelos de marzo, el sueño mundialista no podrá continuar.

Con el repechaje a la vuelta de la esquina, la Selección deberá afrontar dos finales consecutivas para aspirar a regresar a una Copa del Mundo. El desafío está claro y el margen de error es mínimo.

