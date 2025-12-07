¿Real Potosí o San Juan? Hoy ascenderá un nuevo equipo a primera división del fútbol boliviano

Este domingo, San Juan FC de Santa Cruz disputará el partido más trascendental de su historia en busca de la máxima categoría del fútbol boliviano. El equipo cruceño se enfrenta a la difícil misión de revertir un marcador adverso de 4-0 frente a Real Potosí en la final de la Copa Simón Bolívar. Para forzar los penales, San Juan deberá marcar cuatro goles; para consagrarse campeón, necesita cinco tantos.

Por su parte, Real Potosí, equipo con vasta experiencia en estas instancias, se instaló en Santa Cruz días antes para preparar el partido, minimizar el desgaste físico y adaptarse a las altas temperaturas. El cuadro potosino llega con la ventaja del triunfo en la ida y con la posibilidad de manejar el encuentro a su ritmo.

La expectativa en Potosí es enorme. La Gobernación del departamento habilitará cuatro pantallas gigantes en distintos puntos de la ciudad, incluyendo el estadio principal y la plaza 10 de Noviembre, para que los aficionados puedan seguir la definición en vivo.

El partido promete emociones intensas: San Juan FC buscará la remontada histórica, mientras que Real Potosí intentará confirmar su regreso a la División Profesional para la temporada 2026, asegurando su lugar en la máxima categoría del fútbol boliviano.

