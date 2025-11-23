TEMAS DE HOY:
Feminicidio en La Paz Hombre muere electrocutado estudiante atropellada

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
Deportes

Real Potosí es el primer finalista de la Copa Simón Bolívar

Real Potosí, pese a la caída 2-1 ante Primero de Mayo, avanza a la final gracias al 2-0 logrado en la ida y mantiene vivo su sueño de volver a la élite del fútbol boliviano.

Martin Suarez Vargas

23/11/2025 15:04

Club Real Potosí. Foto: Internet.
Beni.

Real Potosí aseguró su clasificación a la final de la Copa Simón Bolívar pese a caer por 2-1 ante Primero de Mayo en el Beni. El 2-0 conseguido en la ida en Potosí fue determinante para que el conjunto lila mantenga la ventaja en el global y siga en pelea por regresar a la División Profesional.

El partido comenzó con intensidad y a los 11 minutos el paraguayo Carlos Ardían abrió el marcador para Primero de Mayo, anticipándose a la defensa rival tras un tiro de esquina. Cuando parecía que el encuentro se cerraba con ese resultado, a los 84 minutos Rueda anotó el empate para los potosinos. Sin embargo, apenas dos minutos después, Jonathan Taborga marcó el 2-1 definitivo para el plantel beniano.

Pese al triunfo local, el marcador global favoreció a Real Potosí, que con solidez en la serie consiguió instalarse en la final del torneo de ascenso. El equipo lila ahora se prepara para disputar la instancia decisiva y buscar su retorno al fútbol profesional boliviano.

