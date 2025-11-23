Real Potosí es el primer finalista de la Copa Simón Bolívar

Real Potosí aseguró su clasificación a la final de la Copa Simón Bolívar pese a caer por 2-1 ante Primero de Mayo en el Beni. El 2-0 conseguido en la ida en Potosí fue determinante para que el conjunto lila mantenga la ventaja en el global y siga en pelea por regresar a la División Profesional.

El partido comenzó con intensidad y a los 11 minutos el paraguayo Carlos Ardían abrió el marcador para Primero de Mayo, anticipándose a la defensa rival tras un tiro de esquina. Cuando parecía que el encuentro se cerraba con ese resultado, a los 84 minutos Rueda anotó el empate para los potosinos. Sin embargo, apenas dos minutos después, Jonathan Taborga marcó el 2-1 definitivo para el plantel beniano.

Pese al triunfo local, el marcador global favoreció a Real Potosí, que con solidez en la serie consiguió instalarse en la final del torneo de ascenso. El equipo lila ahora se prepara para disputar la instancia decisiva y buscar su retorno al fútbol profesional boliviano.

Mira la programación en Red Uno Play