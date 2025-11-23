Un pescador vivió un momento de máxima tensión cuando intentó alimentar a un caimán para que se alejara de su kayak, pero el reptil reaccionó justo al revés. La escena quedó registrada gracias a la cámara que el joven llevaba en la cabeza.

João Cordeiro salió a pescar en kayak por Jaci-Paraná, en Porto Velho, Brasil. Como suele hacer, llevaba una cámara para grabar la experiencia y fue así como captó el encuentro que luego compartió en TikTok, donde generó miles de reacciones.

Según relató, detectó la presencia del caimán —que calculó medía alrededor de 5 metros— mientras pescaba. El animal se acercaba cada vez que un pez mordía el anzuelo, por lo que João decidió lanzar un cebo para distraerlo.

“Cada vez que el pez empezaba a luchar, venía y se acercaba. Entonces dije: ‘Déjame darle un pez a este caimán para que se calme’. Pero cuando tiré el pescado, en lugar de comérselo, se acercó a mi lado”, contó al medio brasileño G1.

Aunque João está acostumbrado a convivir con la fauna del río, reconoció que esta vez sintió miedo real.

“Mi corazón se aceleró. No tenía nada para defenderme, solo el remo. Fue la primera vez que un caimán de este tamaño subió, pero gracias a Dios todo salió bien”, expresó.

Tras el susto, decidió dar por terminada la jornada de pesca y salir inmediatamente del agua, antes de que el reptil volviera a acercarse.

