“Hace falta mano de obra”: piden apoyo para ayudar a familias afectadas en Samaipata

Mazamorra, palizadas y viviendas inundadas es el panorama que se observa en la comunidad Achira, en Samaipata. Desde muy temprano, grupos voluntarios llegaron para sumarse a las tareas de limpieza en una jornada que aún parece insuficiente frente a la magnitud del desastre.

“Desde las ocho estamos aquí. Somos voluntarios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pedimos a la población que venga y ayude. Necesitamos muchas manos, palas, carretillas y mucha fuerza”, expresó una de las voluntarias mientras retiraba lodo de una vivienda afectada.

Los brigadistas invitan a más personas a unirse, ya que aún hay sectores donde la acumulación de lodo supera el metro de altura y varias familias esperan rescatar parte de sus pertenencias.

“Hace falta mucha mano de obra. Invitamos a todos los que puedan venir a ayudar. Hay soldados y vecinos apoyando, pero todavía hay casas que están hasta el cuello de tierra y las máquinas no pueden entrar”, comentó otro voluntario.

El pasado lunes, el desborde del río en Samaipata provocó la inundación de viviendas y una enorme acumulación de mazamorra sobre la carretera antigua que conecta Santa Cruz con Cochabamba.

Ante el impacto del evento, el municipio de Samaipata se declaró en emergencia por desastre, decisión oficializada por el alcalde Eustaquio Casillas. El documento señala que las intensas precipitaciones generaron riadas, mazamorras, deslizamientos y palizadas que afectaron a toda la comunidad.

