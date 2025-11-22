“Mi papá tiene su cuerpo quemado”: sospechan que provocaron el incendio en una chatarrería de Santa Cruz

Un incendio de gran magnitud consumió una chatarrería ubicada en la zona G-77, al norte de Santa Cruz, dejando gravemente herido al propietario del lugar, quien sufrió quemaduras en al menos el 90% de su cuerpo.

Según su hija, el incidente habría sido provocado, y no sería la primera vez que la familia enfrenta un ataque similar.

“Esto fue provocado. Hemos encontrado una botella con un trapo. Esta es la segunda vez; la primera ocurrió en la esquina. La persona que hizo esto con mi papá ya había intentado algo antes”, explicó la hija de la víctima.

El incendio consumió toda la propiedad, incluyendo materiales inflamables y combustibles, dejando a la familia sin bienes.

“Se quemó todo. Mi papá tiene su cuerpo quemado, el 90% de su cuerpo, y está en la clínica”, agregó la hija.

La familia también relató que habían recibido amenazas previas. “Uno de mis trabajadores me contó que un señor le dijo que prendería fuego allí y que mi papá se atenga a las consecuencias. Supongo que fue por envidia; venían y nos compraban material”, señaló la hija.

Ahora los familiares solicitan ayuda para el hombre herido y exigen que las autoridades investiguen el caso para determinar responsabilidades.

