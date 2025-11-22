TEMAS DE HOY:
Policial

Violento choque en la carretera Cochabamba–Santa Cruz: deja un herido grave y combustible derramado

Un tráiler y una cisterna colisionaron en la zona de Ucuchi. Uno de los conductores quedó atrapado entre los fierros y fue rescatado con heridas graves. La Policía investiga las causas.

Red Uno de Bolivia

22/11/2025 16:05

Foto Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Un grave accidente de tránsito se registró en las últimas horas en la carretera que conecta Cochabamba con Santa Cruz, donde un tráiler y una cisterna colisionaron violentamente sobre la vía.

De manera preliminar, se conoce que uno de los conductores quedó atrapado entre los fierros del motorizado y resultó gravemente herido, por lo que personal de rescate trabajó intensamente para liberarlo.

El hecho ocurrió en la zona de Ucuchi, según relataron transeúntes y otros conductores que circulaban por el sector. Indicaron además que uno de los vehículos habría derramado combustible sobre la carretera tras el impacto.

Efectivos policiales ya se encuentran en el lugar para iniciar el proceso de investigación y determinar responsabilidades. Se espera un informe oficial en las próximas horas.

