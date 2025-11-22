¡Atención, amas de casa!: Baja el precio de la carne y la verdura en los mercados

Los comerciantes de los principales mercados del eje central del país reportaron un aumento en sus ventas, impulsado por la estabilización y baja de precios en varios productos de la canasta familiar.

En Santa Cruz, vendedores del mercado Mutualista señalaron que la carne de pollo y de res registró una rebaja de algunos bolivianos.

“El precio del pollo está entre Bs 23 y 24. Los sábados siempre llega más producto porque la venta sube, y esperamos que esta semana sea igual”, comentó uno de los comerciantes.

También destacaron una baja en la carne de cerdo y un descenso de Bs 2 por kilo en la carne de res, dependiendo del corte.

“Por ahora ha bajado dos bolivianos; está entre Bs 60 y 70. Las ventas siguen un poco bajas, pero esperamos que los precios continúen bajando”, explicó una vendedora.

En el caso de las verduras, el movimiento es similar: la mayoría muestra una reducción en los costos.

“El tomate ha bajado: la caja está en Bs 190 y la cuartilla entre Bs 28 y 30. La zanahoria está en Bs 16, y la arveja y vaina bajaron a Bs 20 la cuartilla. Solo la cebolla ha subido”, indicó una comerciante del mercado Calatayud en Cochabamba.

Además, otros productos como el queso, muy consumido en el oriente, también experimentan una disminución de precio, según reportaron los vendedores.

