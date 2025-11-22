Paz anuncia nuevo formato de justicia desde el lunes, tras cierre del Ministerio

Durante su visita a Santa Cruz, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, se refirió al reciente cierre del Ministerio de Justicia y explicó que la decisión responde a un proceso de transición administrativa y legal hacia un nuevo modelo institucional.

“Lo que deben entender es que estamos en una transición hacia un nuevo escenario. Cerrar un ministerio de la injusticia, de la persecución política y del no respeto a la norma no se hace de la noche a la mañana. La voluntad política ya está tomada, ahora estamos en la transición administrativa y legal para darle una nueva forma”, afirmó Paz.

El mandatario resaltó la importancia de consolidar una justicia transparente, con seguridad jurídica y representación equitativa, especialmente para los pueblos indígenas. En ese marco, anunció que desde el lunes comenzará a implementarse un nuevo formato institucional.

“No se olvide que hay que generar representación de equidad y de derechos para los originarios indígenas. El nuevo formato para la justicia será, primero, transparencia; segundo, seguridad jurídica en todos los ámbitos; y tercero, derechos humanos. Eso está en transición y ya verán desde el lunes el nuevo formato”, añadió.

Paz también enfatizó que la prioridad de su gobierno es la reforma del poder judicial, a la que llamó “el cuarto poder”.

“Nuestra prioridad es la reforma del poder judicial para trabajar de manera conjunta y lograr mejores resultados. La decisión de cerrar ese ministerio ya está tomada; dejó de actuar en la persecución. A partir del lunes tendrá otro formato de trabajo, porque estamos en una transición administrativa nada más”, aseguró.

Este jueves, Paz anunció oficialmente el cierre del Ministerio de Justicia, argumentando que esta cartera se había convertido en “un ministerio del abuso del poder político ante la sociedad”.

Mira la programación en Red Uno Play