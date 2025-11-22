Cuatro policías involucrados en narcotráfico enfrentan audiencia cautelar por 11 kilos de droga

Cuatro policías de Santa Cruz fueron llevados este sábado a su audiencia cautelar en el Palacio de Justicia, luego de ser sorprendidos transportando 11 kilos de sustancias controladas y provocar un accidente de tránsito en la zona de la Radial 12.

“Efectivamente, son cuatro funcionarios policiales de la Caminera. Hacen seguimiento a ciertos vehículos y, horas después, estos mismos autos son encontrados esperando a otras personas para una compra y venta de sustancias. La Felcn los identifica: uno intenta darse a la fuga, otro es interceptado y arrestado, y los demás protagonizan un accidente que deja a una señora internada”, explicó el fiscal Julio César Porras.

Los efectivos fueron aprehendidos tras el hallazgo de 13 paquetes y 40 cápsulas de droga, que en total suman 11 kilos de estupefacientes.

La familia de las personas atropelladas exige justicia y que se sancione a los responsables.

El Ministerio Público solicitó la detención preventiva de los cuatro policías por 180 días mientras avanzan las investigaciones.

