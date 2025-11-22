TEMAS DE HOY:
Feminicidio en La Paz Hombre muere electrocutado estudiante atropellada

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Cuatro policías involucrados en narcotráfico enfrentan audiencia cautelar por 11 kilos de droga

Los efectivos fueron sorprendidos con 11 kilos de droga tras protagonizar un accidente en la Radial 12. La familia de las víctimas atropelladas exige justicia.

Silvia Sanchez

22/11/2025 15:57

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Cuatro policías de Santa Cruz fueron llevados este sábado a su audiencia cautelar en el Palacio de Justicia, luego de ser sorprendidos transportando 11 kilos de sustancias controladas y provocar un accidente de tránsito en la zona de la Radial 12.

“Efectivamente, son cuatro funcionarios policiales de la Caminera. Hacen seguimiento a ciertos vehículos y, horas después, estos mismos autos son encontrados esperando a otras personas para una compra y venta de sustancias. La Felcn los identifica: uno intenta darse a la fuga, otro es interceptado y arrestado, y los demás protagonizan un accidente que deja a una señora internada”, explicó el fiscal Julio César Porras.

Los efectivos fueron aprehendidos tras el hallazgo de 13 paquetes y 40 cápsulas de droga, que en total suman 11 kilos de estupefacientes.

La familia de las personas atropelladas exige justicia y que se sancione a los responsables.

El Ministerio Público solicitó la detención preventiva de los cuatro policías por 180 días mientras avanzan las investigaciones.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD