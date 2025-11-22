Bajaron de un auto blanco: Así intentaron secuestrar a dos mujeres en la calle

Cámaras de seguridad registraron el intento de secuestro de dos mujeres que caminaban por calles de la colonia Manantiales, en el municipio de San Pedro Cholula, en México.

Vecinos de la zona alertaron que varios hombres, a bordo de un vehículo tipo Jetta blanco y sin placas, intentaron subir por la fuerza a las víctimas.

En las imágenes se observa cómo los sujetos frenan junto a una de las mujeres e intentan obligarla a subir al automóvil. Ella logra escapar corriendo, por lo que los agresores avanzan unos metros para intentar lo mismo con otra joven que también caminaba por la zona.

Al no lograr su cometido, los hombres se dieron a la fuga. Los vecinos piden reforzar la seguridad y localizar a los responsables.

