Bovinsa inaugura moderno frigorífico en Santa Cruz con capacidad para mil reses diarias

Este sábado se realizó la inauguración del nuevo frigorífico privado de Bovinsa en Santa Cruz, un evento que contó con la presencia de representantes del sector cárnico y autoridades nacionales.

Bovinsa, empresa 100% boliviana, fue formada por productores, técnicos e industriales comprometidos con la excelencia en el procesamiento de carne bovina, cumpliendo con altos estándares de inocuidad, bienestar animal y trazabilidad.

“La inauguración de Bovinsa es un hito para la ganadería y para la carne boliviana. Es un frigorífico con tecnología de última generación, capacidad para mil reses y todos los estándares de calidad”, señaló el gerente general, Vicente Sánchez.

Sánchez destacó que uno de los objetivos principales es abrir nuevos mercados y atender al mercado nacional con carne de primer nivel.

“Este es un hito para la industria boliviana porque establece un nuevo estándar de calidad y transparencia con el ganadero. Queremos trabajar de la mano con todo el sector primario para desarrollar la industria cárnica del país”, agregó.

El nuevo frigorífico tiene una capacidad inicial de mil reses diarias, que se espera aumentar gradualmente con la demanda del mercado.

