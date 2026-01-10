Tu plata de vuelta: así puedes renovar el RE-IVA sin filas y en minutos

Si eres beneficiario del Régimen de Reintegro en Efectivo del IVA (RE-IVA) y estuviste activo en 2025, debes renovar tu registro para la gestión 2026. El proceso se realiza de forma rápida y gratuita a través del portal del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

La renovación es obligatoria cada inicio de año para no perder el beneficio del reintegro del 5% del IVA, que se deposita directamente en tu cuenta bancaria.

Requisitos y datos que necesitas

Antes de iniciar el trámite, asegúrate de tener a mano:

Número de Cédula de Identidad , con complemento si corresponde

Número de cuenta bancaria donde recibirás el reintegro

Ingresos mensuales iguales o menores a Bs 9.000

Paso a paso para renovar tu RE-IVA 2026

Ingresa a la página oficial del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) Haz clic en SIAT en Línea En la sección Servicio al Ciudadano, selecciona Registro de Beneficiarios RE-IVA Elige la opción Renovación RE-IVA 2026 Introduce tus datos (CI, número de cuenta y captcha) Verifica la información, confirma la modalidad de reintegro y presiona Renovar

¡Listo! Con eso ya aseguras tu beneficio para la nueva gestión.

Ojo al dato

Si no realizas la renovación, no recibirás el reintegro durante 2026, incluso si cumplías los requisitos el año anterior.

