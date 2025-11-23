Con doblete de Vadalá, Blooming venció 2-0 a Real Tomayapo

Con el doblete, Guido Valadá desató a Blooming de la presión que sufría de parte de Real Tomayapo, la tarde del sábado, en el estadio Real Santa Cruz, donde el triunfo fue por 2-0 y permitió mantenerse en la zona de clasificación, en la reanudación de su participación en el Campeonato de la División Profesional.



El primer tiempo, Real Tomayapo tenía a los celestes contra la pared y con el gol a punto de caer. Después de aguantar esta presión, los locales se repusieron en el complemento, cuando Vadalá sacó la cabeza para hacerse cargo del equipo cruceño.



Un disparo de larga distancia de Leandro Corulo fue desviado con la mano por el arquero Gustavo Almada, recibiendo el auxilio del palo para evitar la apertura de la cuenta para los visitantes.



En la segunda parte, Vadalá aprovechó una asistencia para definir a un costado, ante la salida del guardameta Germán Arauz, a los 60 minutos. Ese golpe fue suficiente para que Blooming se reconduzca hacia la victoria.



Seis minutos después, Almada reanudó el juego con un saque largo. El balón dividido permitió que la ofensiva celeste siga hasta la pelota llegó a la ubicación de Guilmar Centella, quien mandó un centro al ras que fue empujado por Vadalá, ingresando sin marcación delante del arco.



Real Tomayapo (29 puntos) lamentó las jugadas desperdiciadas en el primer tiempo, mientras Blooming subió su puntaje a 40. En el complemento recibió el castigo por su falta de empuje en la última jugada, un esfuerzo desperdiciado y que lo tiene fuera de la zona de clasificación.

