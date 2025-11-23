¡Atentos! El empadronamiento arranca en diciembre: revisa si debes registrarte

El Director del Servicio de Registro Cívico (Sereci), David Dávila, informó este viernes que el empadronamiento biométrico rumbo a las elecciones subnacionales empezará en la primera quincena de diciembre, como parte del proceso electoral convocado para el 22 de marzo de 2025.

Aunque la convocatoria ya fue emitida, Dávila explicó que el calendario electoral oficial será publicado en los próximos días. Ese documento detallará las fechas exactas y los puntos de registro en todo el país.

“El empadronamiento está previsto para la primera quincena de diciembre. El calendario electoral definirá las fechas exactas para el registro de ciudadanos”, indicó la autoridad.

El director también aseguró que, hasta el momento, no se recibieron observaciones al padrón electoral y recordó que se encuentra habilitado el Laboratorio de Integridad, una herramienta permanente para que cualquier ciudadano u organización política pueda revisar el contenido del padrón.

Asimismo, anunció que se enviarán invitaciones a las organizaciones políticas para que inspeccionen la estructura y conformación del registro.

¿Quiénes deben empadronarse?

El SERECI recordó que deben registrarse:

Jóvenes que cumplan 18 años hasta el día de la elección.

Personas que aún no estén inscritas en el padrón electoral.

Se recomienda esperar la publicación del calendario electoral para conocer los puntos y horarios de empadronamiento.

Respecto a los ciudadanos que figuran como inhabilitados por no votar en dos o más procesos electorales, o por no ejercer como jurados electorales cuando fueron convocados, Dávila aclaró que nadie es eliminado del padrón, sino que su estado cambia temporalmente.

Estas personas podrán solicitar su rehabilitación en el periodo que definirá el calendario electoral. Si no cumplen con la sanción correspondiente, seguirán inhabilitadas para el próximo proceso.

