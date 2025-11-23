TEMAS DE HOY:
[Video] El preciso pase de Bruno Miranda que abrió el triunfo de Aucas ante Emelec

El atacante boliviano fue protagonista en la jugada que abrió el camino del triunfo para Aucas en su visita a Emelec por la liga ecuatoriana. 

Martin Suarez Vargas

23/11/2025 14:59

Bruno Miranda. Foto: Aucas.
Ecuador.

Escuchar esta nota

Aucas celebró un valioso triunfo fuera de casa y el boliviano Bruno Miranda volvió a ser parte importante de la victoria. El delantero, que se ha consolidado como titular, intervino en la acción que rompió el cero en el duelo frente a Emelec, un partido que terminó inclinándose 2-0 a favor del conjunto oriental.

La jugada clave llegó temprano. A los 12 minutos, Miranda recibió el balón en zona ofensiva, controló con claridad y, en lugar de buscar una acción individual, habilitó a Luis Cano con un pase medido. Cano no perdonó y definió para el 1-0, provocando la celebración inmediata del banquillo visitante.

El golpe inicial desordenó al cuadro local y permitió que Aucas manejara el trámite con mayor comodidad. En la segunda parte, Brian Montenegro amplió la diferencia y sentenció el marcador, dejando el 2-0 definitivo que fortalece las aspiraciones del “Papá” de meterse en un torneo internacional.

Miranda, nuevamente, respondió con jerarquía y aportó a un triunfo que ilusiona al equipo en la recta final del campeonato. 

