[Video] El preciso pase de Bruno Miranda que abrió el triunfo de Aucas ante Emelec

Aucas celebró un valioso triunfo fuera de casa y el boliviano Bruno Miranda volvió a ser parte importante de la victoria. El delantero, que se ha consolidado como titular, intervino en la acción que rompió el cero en el duelo frente a Emelec, un partido que terminó inclinándose 2-0 a favor del conjunto oriental.

La jugada clave llegó temprano. A los 12 minutos, Miranda recibió el balón en zona ofensiva, controló con claridad y, en lugar de buscar una acción individual, habilitó a Luis Cano con un pase medido. Cano no perdonó y definió para el 1-0, provocando la celebración inmediata del banquillo visitante.

El golpe inicial desordenó al cuadro local y permitió que Aucas manejara el trámite con mayor comodidad. En la segunda parte, Brian Montenegro amplió la diferencia y sentenció el marcador, dejando el 2-0 definitivo que fortalece las aspiraciones del “Papá” de meterse en un torneo internacional.

Miranda, nuevamente, respondió con jerarquía y aportó a un triunfo que ilusiona al equipo en la recta final del campeonato.

