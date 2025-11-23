¿Tu mascota está vacunada? Alcaldía advierte multas de Bs 500 por incumplimiento

El municipio de Cochabamba cerró este domingo la campaña masiva de vacunación antirrábica, tras dos jornadas en las que se movilizaron 2.800 brigadistas y se dispusieron más de 335.000 dosis para proteger a la población y a unas 350.000 mascotas del municipio.

La actividad fue organizada por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) en coordinación con la Gobernación, el SEDES Cochabamba, universidades y el Ministerio de Salud, institución que proveyó las vacunas.

El jefe de Zoonosis, Diego Prudencio, informó que se desplegaron 1.400 brigadas y recordó a los vecinos la importancia de acudir con sus mascotas a los centros de salud.

“La salud pública no reconoce fronteras y el trabajo coordinado nos permite asegurar una vacunación masiva”, afirmó.

La Alcaldía destinó 500 mil bolivianos para refrigerios, insumos, cintillos y material de registro, lo que permitió cubrir la demanda en los 14 distritos del municipio.

Prudencio advirtió que los propietarios que no vacunen a sus animales podrán ser sancionados con una multa de Bs 500, según la Ley Municipal N° 1147.

También explicó que la zona sur —Villa Israel, Pucara y K’ara K’ara— fue priorizada por la alta presencia de animales en la calle, catalogándose como “zona roja” por el riesgo de rabia.

Desde el Centro de Salud Kanata, el médico Fernando Antezana recordó que la tenencia responsable implica mantener a las mascotas vacunadas y dentro de las viviendas para evitar contagios y agresiones.

Además, explicó que ante una mordedura, las personas deben acudir de inmediato al centro de salud más cercano para realizar un lavado exhaustivo, que elimina el virus, y luego seguir un control de 14 días del animal.

Si el perro es desconocido, se aplicará el esquema completo de vacunación antirrábica al paciente.

