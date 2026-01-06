TEMAS DE HOY:
Salud

Alerta sanitaria: se agotan las vacunas contra la influenza en Santa Cruz

El Sedes detalló que hasta el momento se registraron siete casos confirmados de influenza AH3N2, todos en la capital cruceña. Entre estos contagios, uno corresponde a la variante K.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

06/01/2026 15:30

Carlos Hurtado, gerente de Epidemiología del Sedes. FOTO: RED UNO
Santa Cruz, Bolivia

Santa Cruz atraviesa una alerta sanitaria debido a la escasez de vacunas contra la influenza, mientras se confirma la presencia de una nueva variante que mantiene en alerta a las autoridades de salud.

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) informó que actualmente solo quedan entre 70 y 80 dosis de la vacuna contra la influenza en la ciudad de Santa Cruz, una cifra que resulta insuficiente para 3.122.605 de habitantes. En las provincias el número es mayor, pero tampoco alcanza para cubrir la demanda, según confirmó Carlos Hurtado, gerente de Epidemiología del Sedes.

Hurtado detalló que hasta el momento se registraron siete casos confirmados de influenza AH3N2, todos en la capital cruceña. Entre estos contagios, uno corresponde a la variante K, considerada de preocupación a nivel mundial, lo que motivó la declaratoria de alerta sanitaria en el departamento.

“El stock de vacunas prácticamente se ha agotado”, señaló la autoridad, al explicar que se está a la espera de un nuevo lote anunciado por el Ministerio de Salud.  Se prevé que las dosis lleguen entre los últimos días de enero y el inicio de febrero.

Actualmente, la vacunación está habilitada para personas desde los seis meses de edad en adelante. Una vez que arriben las nuevas vacunas, se definirán los grupos etarios prioritarios, entre ellos personas con enfermedades de base, mujeres embarazadas y niños, considerados población de riesgo.
 

 

