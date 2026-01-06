ABC reporta 7 puntos de bloqueo en el país: piden consultar el estado de rutas antes de viajar

El gerente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Ernesto Farfán, informó este martes sobre siete puntos de bloqueo registrados en el país: cuatro en el departamento de La Paz y tres en Pando, todos vinculados a conflictos sociales.

En La Paz, los cortes estarían asociados a la protesta convocada por la Central Obrera Boliviana (COB).

Los puntos afectados son:

Huarina

Konani

Calamarca

Ruta al Desaguadero, a la altura de Patamanta

“Estos cuatro puntos están con problemas de demandas sociales y no por el estado de las carreteras”, precisó Farfán.

Bloqueos en Pando por conflictos regionales

En Pando, los bloqueos responden a disputas locales relacionadas con la comercialización de castaña, afectando los tramos:

Porvenir

Santa Elena

Comunidad de Batrajas

Recomendación para los viajeros

La ABC pidió a conductores y pasajeros consultar el estado de las rutas antes de emprender viaje mediante:

Portal oficial: https://transitabilidad.abc.gob.bo/

WhatsApp de información: 71219232

Farfán señaló que el monitoreo es permanente y que se actualizará la información conforme avance la situación en los tramos afectados.

