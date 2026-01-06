TEMAS DE HOY:
ABC reporta 7 puntos de bloqueo en el país: piden consultar el estado de rutas antes de viajar

Cuatro bloqueos en La Paz y tres en Pando afectan la circulación vehicular por demandas sociales y disputas regionales.

Juan Marcelo Gonzáles

06/01/2026 14:16

Foto: Reporte Transito ABC
La Paz

El gerente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Ernesto Farfán, informó este martes sobre siete puntos de bloqueo registrados en el país: cuatro en el departamento de La Paz y tres en Pando, todos vinculados a conflictos sociales.

En La Paz, los cortes estarían asociados a la protesta convocada por la Central Obrera Boliviana (COB).
Los puntos afectados son:

  • Huarina

  • Konani

  • Calamarca

  • Ruta al Desaguadero, a la altura de Patamanta

“Estos cuatro puntos están con problemas de demandas sociales y no por el estado de las carreteras”, precisó Farfán.

 

 

Bloqueos en Pando por conflictos regionales

En Pando, los bloqueos responden a disputas locales relacionadas con la comercialización de castaña, afectando los tramos:

  • Porvenir

  • Santa Elena

  • Comunidad de Batrajas

 

Recomendación para los viajeros

La ABC pidió a conductores y pasajeros consultar el estado de las rutas antes de emprender viaje mediante:

Portal oficial: https://transitabilidad.abc.gob.bo/
WhatsApp de información: 71219232

Farfán señaló que el monitoreo es permanente y que se actualizará la información conforme avance la situación en los tramos afectados.

 

 

