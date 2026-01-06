ABC reporta 7 puntos de bloqueo en el país: piden consultar el estado de rutas antes de viajar

Cuatro bloqueos en La Paz y tres en Pando afectan la circulación vehicular por demandas sociales y disputas regionales.
06/01/2026 14:16
El gerente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Ernesto Farfán, informó este martes sobre siete puntos de bloqueo registrados en el país: cuatro en el departamento de La Paz y tres en Pando, todos vinculados a conflictos sociales.
En La Paz, los cortes estarían asociados a la protesta convocada por la Central Obrera Boliviana (COB).
Los puntos afectados son:
Huarina
Konani
Calamarca
Ruta al Desaguadero, a la altura de Patamanta
“Estos cuatro puntos están con problemas de demandas sociales y no por el estado de las carreteras”, precisó Farfán.
Bloqueos en Pando por conflictos regionales
En Pando, los bloqueos responden a disputas locales relacionadas con la comercialización de castaña, afectando los tramos:
Porvenir
Santa Elena
Comunidad de Batrajas
Recomendación para los viajeros
La ABC pidió a conductores y pasajeros consultar el estado de las rutas antes de emprender viaje mediante:
Portal oficial: https://transitabilidad.abc.gob.bo/
WhatsApp de información: 71219232
Farfán señaló que el monitoreo es permanente y que se actualizará la información conforme avance la situación en los tramos afectados.
