¡Atención! Conozca qué rutas están cerradas y cuáles tienen paso controlado este jueves

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este jueves el estado actualizado de transitabilidad de la Red Vial Fundamental, compuesta por 83 tramos a nivel nacional, varios de los cuales presentan restricciones, desvíos y pasos controlados debido a trabajos de mantenimiento, construcción, desbordes y condiciones climáticas adversas.

De acuerdo con el reporte oficial del 29 de enero, aunque varios sectores se mantienen habilitados sin inconvenientes, existen puntos críticos donde se recomienda a los conductores extremar precauciones.

ABC reporta 83 tramos viales con distintos niveles de transitabilidad en el país

Tramos con observaciones por departamento

La Paz

En el sector Patamanta – Pucarani – Huarina (zona Corque Amaya) la vía se encuentra transitable con desvíos debido a la rehabilitación del puente Corqueamaya, donde se habilitó un desvío de ida y vuelta.

En tanto, en el tramo Puente Chaco (salida) – Puente Villa (salida) rige una restricción vehicular por las obras de construcción de la carretera Unduavi–Chulumani (tramo 2A y 2B). Los horarios de circulación son de lunes a sábado de 08:00 a 12:00 y de 13:30 a 18:00, mientras que domingos y feriados se permite el paso de 08:00 a 13:00.

Santa Cruz

El tramo San Germán – límite departamental Obispo Santistevan – Puente Ichilo está transitable con desvíos por un nuevo par vial cercano al puente.

Asimismo, entre Bermejo y La Angostura, en el sector Chorro Viejo, se reportan hundimientos de plataforma y calzada. Solo un carril está habilitado, por lo que se recomienda circular con precaución.

Tarija

El tramo Itacua – La Central (Isiri) se encuentra no transitable y con tráfico cerrado debido a un derrumbe de magnitud en el sector Volcán Colorado, en el Angosto de Villa Montes. La empresa a cargo realiza trabajos de limpieza y se recomienda utilizar la ruta alterna Palos Blancos – Campo Pajoso.

Cochabamba

En Llavini (acceso a Sivingani – Bombeo) existe restricción vehicular con cortes programados durante el día y la noche, alternando horarios de circulación y cierre total de la vía.

Pando

Desde el kilómetro 185 hasta La Floresta (Monte Alegre – San Miguel) la carretera está transitable con desvíos por obras de construcción. La ABC recomienda conducir con precaución, especialmente por las condiciones de nubosidad en la zona.

Beni

El tramo Santo Domingo – Monte Grande presenta una restricción vehicular especial, ya que el trazo se encuentra actualmente en evaluación.

Recomendación a los usuarios

La ABC recordó que las condiciones de las carreteras pueden cambiar debido a lluvias u otros factores, por lo que pidió a los transportistas y viajeros informarse antes de emprender viaje y respetar la señalización en los sectores con paso controlado.

El reporte completo y actualizado puede consultarse en la página oficial de transitabilidad de la ABC: https://transitabilidad.abc.gob.bo

