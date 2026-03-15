Misterio en La Asunta: hallan a un joven decapitado y sospechan ataque de un animal

Un hecho estremecedor se registró en el municipio de La Asunta, en la región de Los Yungas, donde un hombre de 25 años fue hallado sin vida y decapitado en una zona de vegetación.

De acuerdo con el reporte policial, fueron los propios padres de la víctima quienes encontraron el cuerpo tras iniciar una búsqueda al no tener noticias de su hijo.

El subcomandante de la Policía de La Paz, Javier Salgueiro, explicó que los familiares hallaron primero la cabeza del joven y posteriormente el resto del cuerpo.

“Al no encontrarlo, procedieron a buscarlo y aproximadamente a 300 metros de la casa encontraron la cabeza con rastros de ataque y unos 30 metros más allá hallaron el cuerpo de la víctima con posibles heridas provocadas por algún animal”, informó la autoridad policial.

Rastro de sangre y señales de arrastre

Según el informe preliminar, el 10 de marzo los padres del joven llegaron hasta su vivienda para visitarlo, ya que el hombre vivía solo.

Al ingresar al lugar encontraron la puerta abierta, manchas de sangre y señales de que algo había sido arrastrado, lo que motivó la búsqueda en los alrededores de la casa.

Sospechan de un animal silvestre

Tras el hallazgo, comunarios del lugar señalaron que el ataque podría haber sido provocado por un animal de la selva, debido a las características de las heridas encontradas en el cuerpo.

Sin embargo, las autoridades indicaron que aún no existe certeza sobre el tipo de animal que pudo haber causado el ataque.

“No tienen certeza de qué animal pudo atacarlo; podría tratarse de un jaguar, un puma u otro animal. Lo que sí se confirmó es que la cabeza estaba separada del cuerpo”, añadió Javier Salgueiro.

Investigación en curso

La Policía Boliviana inició una investigación para esclarecer las circunstancias de este hecho y determinar si se trató efectivamente de un ataque de fauna silvestre o si existe otra causa detrás de la muerte del joven.

Las pericias forenses serán clave para confirmar qué ocurrió en este trágico caso registrado en la región yungueña.

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