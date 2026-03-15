El ascenso y caída de Marset: así fue la persecución del narco más buscado

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue capturado la madrugada del 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, tras un megaoperativo policial que contó con cooperación internacional.

Durante años, Marset logró mantenerse prófugo mientras su nombre aparecía en múltiples investigaciones por narcotráfico, asesinatos y redes criminales en distintos países. Su caso también provocó escándalos políticos, persecuciones policiales y apariciones públicas del propio narco a través de entrevistas y videos.

A continuación, un recorrido por los principales hitos del caso.

Cronología del caso Marset

2021: arresto en Dubái

En octubre de 2021, Marset fue arrestado en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, mientras utilizaba un pasaporte paraguayo falsificado.

2022: el pasaporte y el escándalo político

En enero de 2022, el gobierno de Uruguay, presidido por Luis Lacalle Pou, le otorgó un pasaporte uruguayo mientras se encontraba detenido, lo que desató un fuerte escándalo político.

Ese mismo año ocurrieron otros hechos clave:

Febrero: Paraguay allana un depósito vinculado a Marset y confisca bienes por más de 100 millones de dólares .

Mayo: el fiscal paraguayo Marcelo Pecci es asesinado en Cartagena , en Colombia , crimen con el que posteriormente se lo vincularía.

Agosto: se emite un pedido de captura internacional contra Marset y su socio Miguel Ángel Isfrán.

2023: amenazas y fuga en Bolivia

En julio de 2023, la Operación Titanes incautó más de 250 kilos de cocaína vinculados a la red del narcotraficante.

Ese mismo año, Bolivia movilizó más de 2.000 policías para capturarlo. Las autoridades incluso llegaron a ubicar su vivienda, pero Marset logró escapar antes del operativo.

Durante agosto de 2023, el narcotraficante envió amenazas a medios de comunicación bolivianos y difundió videos en los que aparecía armado junto a miembros de su organización.

2024: detención de su esposa

En julio de 2024, Gianina García Troche, esposa de Marset, fue detenida en Madrid, en España, cuando se dirigía a Dubái.

Posteriormente surgieron nuevas incautaciones de cocaína vinculadas con su organización.

2025: Marset entre los más buscados

En mayo de 2025, la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos incluyó a Marset en su lista de los cinco narcotraficantes más buscados.

Durante ese año también surgieron investigaciones sobre sus operaciones en Paraguay, Colombia y Uruguay, además de nuevos videos difundidos por el propio criminal.

2026: captura en Bolivia

Finalmente, la madrugada del 13 de marzo de 2026, Sebastián Marset fue capturado en Santa Cruz de la Sierra tras un operativo policial.

El narcotraficante era requerido por la justicia de Uruguay, Paraguay, Bolivia y Estados Unidos, lo que convirtió su captura en uno de los operativos antidroga más importantes de los últimos años en la región.

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