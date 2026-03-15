El “tesoro” de Marset: esperan abrir cajas fuertes que podrían revelar su red criminal

La caída de Sebastián Marset y su reciente traslado a Estados Unidos han dejado tras de sí un rastro de lujos, pero también de secretos bajo llave. Entre el arsenal de bienes incautados —que incluye avionetas, vehículos de alta gama y lujosas propiedades— destacan dos cajas fuertes de gran tamaño que se han convertido en la pieza central de la investigación actual.

Según las primeras estimaciones oficiales, el patrimonio afectado a la organización criminal asciende a los 15 millones de dólares; sin embargo, los investigadores creen que el valor real de lo que esconden estas cajas fuertes no es monetario, sino informativo.

El protocolo de apertura: Fiscales y Notarios

Debido a la sensibilidad del contenido, las autoridades han confirmado que los dispositivos de seguridad serán abiertos bajo un estricto protocolo legal. El procedimiento contará con la presencia de fiscales de sustancias controladas, autoridades policiales de élite y notarios de Fe Pública, para certificar cada elemento hallado en su interior.

¿Qué esconden las cajas? Los "tentáculos" de la organización

Aunque el contenido es aún un misterio, la expectativa es máxima. Basándose en precedentes de operativos internacionales contra el crimen organizado, los peritos sugieren que el interior de estas cajas podría ser crucial para desmantelar por completo la estructura de Marset en Bolivia. Se especula la existencia de:

Libretas y documentos: Datos de conexiones, rutas y contabilidad del narcotráfico. Dispositivos digitales: Videos, memorias USB o teléfonos con registros de comunicaciones. Vínculos de poder: Nombres y evidencias de quienes operaban bajo las sombras junto al uruguayo, revelando los verdaderos "tentáculos" de la organización.

La apertura de estas cajas fuertes representa el siguiente hito en el caso Marset. El país aguarda los resultados de un peritaje que podría exponer la profundidad de la infiltración de esta organización criminal en distintos sectores.

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