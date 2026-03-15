Un accidente de tránsito registrado la tarde del 14 de marzo de 2026 en la carretera Potosí – Totora dejó seis personas heridas, luego de que una vagoneta impactara contra una peña y posteriormente se volcara de tonel.

Según el informe preliminar de la Policía, el hecho ocurrió aproximadamente a horas 16:45, tras un llamado de emergencia a Radio Patrullas 110. Al llegar al lugar, los efectivos verificaron un accidente tipificado como choque a objeto fijo (peña) seguido de vuelco de tonel.

El vehículo protagonista es una vagoneta marca Nissan, color plomo, con placa de control 1742-TYI, que era conducida por Elias Quecaño Huanca, de 27 años.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el motorizado retornaba desde la comunidad de Totora hacia la ciudad de Potosí cuando, al llegar a una semicurva, el conductor habría perdido el control del vehículo, provocando el impacto contra una peña y el posterior vuelco.

Lista de heridos

Como resultado del accidente, seis personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital de tercer nivel para recibir atención médica.

Los heridos fueron identificados como:

Elias Quecaño Huanca (27 años) Silverio Miranda Aguirre (37 años) René Hugo Incata Ramírez (31 años) Ismael Condo Quiroz (28 años) Ariel Mamani Quispe (30 años) Richard Quecaño Huanca (38 años)

Conductor dio positivo a alcoholemia

Las autoridades informaron que al conductor del motorizado se le practicó la prueba de alcohotest, cuyo resultado fue 1.60 mg/L, dando positivo, lo que indicaría que se encontraba en estado inconveniente al momento del accidente.

A pesar de la gravedad del hecho, no se reportaron personas fallecidas, aunque el vehículo sufrió daños materiales de consideración.

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