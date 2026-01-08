Mapa de Transitabilidad: Persisten 18 puntos de bloqueo en el país

Los bloqueos por conflictos sociales continúan en diferentes carreteras del país. Según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), hasta este momento se registran 18 puntos de bloqueo instalados en cuatro departamentos: La Paz, Santa Cruz, Oruro y Cochabamba, pese al cuarto intermedio en el diálogo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) con relación al Decreto Supremo 5503.

En el departamento de Santa Cruz, los puntos de bloqueo se encuentran en Ascensión de Guarayos, el puente de Yapacaní y en el sector de San Germán, antes de llegar al puente Ichilo, afectando la conexión hacia el occidente del país.

La Paz es el departamento con mayor cantidad de puntos de protesta. Los bloqueos se concentran en los sectores de Konani, cruce Villa Arriendo, Chama, cruce Layuri, carretera a Desaguadero, puente Katari, tranca Laja, Lloco Lloco, Santa Ana y cruce Peñas, generando serias dificultades para el tránsito vehicular y el transporte interdepartamental.

En el departamento de Oruro, se reportan bloqueos en el sector de Caracollo y en el cruce Culta, mientras que en Cochabamba las medidas de presión se instalaron en los sectores de Arayan, Sauce Mayu y Chulpa.

A raíz de esta situación, la Terminal de Buses de Santa Cruz determinó la suspensión de las salidas hacia el occidente del país, debido a la imposibilidad de garantizar la transitabilidad. Las empresas de transporte interdepartamental únicamente están vendiendo pasajes de manera condicional, a la espera de que se levanten los bloqueos.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los reportes oficiales de la ABC y la página web: https://transitabilidad.abc.gob.bo/

