Terminal de Buses de La Paz suspende las salidas al interior del país por bloqueos

Desde la Terminal de Buses de La Paz se informó que las salidas al interior del país quedan suspendidas debido al bloqueo indefinido determinado por la Central Obrera Boliviana (COB), que exige la abrogación del Decreto Supremo 5503.

En la terminal se observa a una gran cantidad de personas a la espera de que se habiliten los viajes hacia los diferentes departamentos. Este jueves 8 de enero, casi el 100 % de las ventanillas de las empresas de transporte se encuentran cerradas, lo que ha dejado a cientos de pasajeros perjudicados.

Según los usuarios, desde hace 24 horas no es posible conseguir un pasaje. Por su parte, las empresas de transporte señalaron que se ven gravemente afectadas en el ámbito laboral, lo cual repercute en el pago de salarios a los trabajadores al no poder generar ingresos debido al conflicto.

Se pide a la población tomar las previsiones correspondientes.

Mira la programación en Red Uno Play