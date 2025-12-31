TEMAS DE HOY:
Salud

Paciente con influenza K en Santa Cruz recibe tratamiento oportuno y está estable

Una paciente de 40 años dio positivo a la variante K de la influenza AH3N2. El Sedes realiza seguimiento y pidió extremar medidas de prevención.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

31/12/2025 19:41

Santa Cruz, Bolivia

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz confirmó el primer caso de influenza AH3N2 de la variante K en el departamento. Se trata de una mujer de 40 años, quien al inicio presentó síntomas típicos de la enfermedad, como fiebre, tos, dolor de garganta y secreción nasal.

Según el jefe de la Unidad de Epidemiología del Sedes, Carlos Hurtado, la paciente recibió un tratamiento rápido y oportuno, lo que ha permitido que evolucione favorablemente y permanezca aislada en su domicilio. La institución realiza un seguimiento constante tanto a la paciente como a sus contactos cercanos.

Hurtado explicó que, aunque esta influenza es similar a otras existentes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta debido a que la variante K se manifiesta de manera más abrupta, requiriendo internación y tratamiento antiviral en algunos casos.

Se pide a la población extremar precauciones: usar barbijo si se presentan síntomas, evitar lugares con aglomeración de personas y acudir de inmediato a un centro de salud ante cualquier signo de enfermedad respiratoria.

 

