Sector salud cierra 2025 con sueldos impagos y sin contratos, según dirigentes

En el último día del año, el sector salud en Santa Cruz continúa en estado de emergencia, luego de una gestión marcada por 90 días de paros y protestas, que afectaron a miles de pacientes y retrasaron tratamientos en el sistema público.

El secretario de Conflictos del Fesirmes, Evert Patiño, informó que aún persisten problemas administrativos graves, incluyendo retrasos de hasta cuatro meses en el pago de salarios a personal con ítems municipales.

“Es lamentable la irresponsabilidad administrativa de los funcionarios municipales que no cumplen con el pago a los trabajadores en salud”, afirmó.

Según datos expuestos, más de 6.000 personas con contrato municipal cumplen su segundo mes sin sueldo, una situación que ha generado preocupación y desgaste entre los profesionales del sector.

“Este es el regalo que tenemos del municipio”, dijo Patiño, en referencia a la falta de contratos para el 2026 en centros clave como el Centro de Salud Preventiva Sud, un establecimiento piloto del Plan 3000.

El dirigente advirtió que no se ha garantizado la contratación de personal médico para la próxima gestión en varios centros de salud, lo que pone en riesgo la continuidad de la atención sanitaria, especialmente en barrios de alta demanda.

