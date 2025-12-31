Descartan que el cuerpo sin vida hallado en el río Piraí sea de la riada de El Torno

Autoridades y equipos de emergencia descartaron que el cuerpo recuperado en el río Piraí, a la altura del kilómetro 12, esté relacionado con las riadas registradas días atrás en el municipio de El Torno. La información fue confirmada por bomberos voluntarios que participaron en el operativo.

De acuerdo con el reporte preliminar, el estado del cuerpo no coincide con las características observadas en otros casos atendidos tras las inundaciones. Los rescatistas explicaron que, a diferencia de los cuerpos recuperados luego de la riada, este no presentaba signos de descomposición avanzada, aunque sí evidenciaba cambios propios de haber permanecido en el agua.

Tras la alerta emitida por dragueros que operan en el sector, se activaron los protocolos correspondientes y se coordinó la intervención de bomberos voluntarios, bomberos de la Policía y personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Luego de las diligencias de rigor, se procedió al levantamiento legal del cuerpo.

Desde las unidades de rescate señalaron que este nuevo caso será investigado de manera independiente y no forma parte de los reportes vinculados a la emergencia por las riadas de El Torno. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) quedó a cargo de las investigaciones para establecer la identidad de la persona y las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

