Qué significa la alerta epidemiológica por AH3N2 y qué medidas activó el Gobierno

El Gobierno nacional declaró alerta epidemiológica preventiva por influenza AH3N2, como una medida anticipada para proteger la salud de la población frente al comportamiento del virus a nivel internacional, informó la tarde de este miércoles la vocera presidencial, Carla Faval, en conferencia de prensa.

Faval explicó que la decisión responde a un enfoque de prevención y anticipación, con el objetivo de resguardar la vida y la salud del pueblo boliviano.

“No existe una situación de descontrol, pero sí un escenario que exige prevención, responsabilidad y presencia activa del Estado”, afirmó.

Controles y vigilancia reforzada

En el marco de la alerta, se activaron y reforzaron los controles sanitarios en aeropuertos, puntos de ingreso al país y otros espacios considerados de mayor riesgo de contagio. Asimismo, se intensificó la vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional, en coordinación con autoridades de salud, migración y seguridad.

La vocera remarcó que el Sistema Nacional de Salud se encuentra en alerta operativa, con protocolos activados, seguimiento permanente de casos y especial atención a los grupos de riesgo, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades de base.

“El Estado actuará con firmeza, previsión y transparencia, manteniendo informada a la población de manera responsable”, sostuvo.

Por su parte, la ministra de Salud, Marcela Flores, explicó que la alerta sanitaria forma parte de una estrategia de gestión de riesgo proactiva, orientada a anticiparse a una posible crisis sanitaria.

“No esperamos que la situación se agrave para actuar. Esta alerta nos permite detectar casos de manera temprana, realizar la búsqueda activa y tomar acciones inmediatas”, señaló.

La autoridad indicó que la declaratoria también cumple una función administrativa, ya que agiliza los canales logísticos para garantizar el abastecimiento oportuno de medicamentos, insumos y reactivos, con el fin de evitar complicaciones, hospitalizaciones y la saturación de los servicios de salud.

Flores aclaró que el virus de la influenza AH3N2 no es más letal que otras variantes y que circula a nivel mundial desde 2006. Explicó que algunas mutaciones incrementaron levemente su capacidad de contagio, con una tasa estimada de entre 1,3 y 1,6, sin que ello implique mayor gravedad clínica.

“Los síntomas son similares a los de una gripe común. Lo que buscamos es que el sistema de salud esté preparado ante un posible incremento de casos”, precisó.

¿Quiénes deben tener mayor cuidado?

Las autoridades sanitarias recomendaron especial atención a los grupos de riesgo, entre ellos:

Niños pequeños

Adultos mayores

Personas con enfermedades crónicas o de base

Personas con el sistema inmunológico debilitado

En estos casos, se pide acudir de inmediato a un centro de salud ante la aparición de síntomas.

¿Hay vacunas y medicamentos?

Sí. El Ministerio de Salud informó que existe stock de vacunas contra la influenza en los centros de salud del país.

Además, ya se inició el proceso administrativo, con apoyo del Ministerio de Economía y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para la llegada de un nuevo lote de vacunas, previsto aproximadamente para el 15 de enero.

La alerta epidemiológica también permite agilizar la compra y distribución de medicamentos, insumos y reactivos, evitando la saturación del sistema de salud.

¿Cuál es la situación actual en Bolivia?

Hasta la semana epidemiológica 50, se registraron 27 casos de influenza AH3N2 en el país.

Las autoridades confirmaron que:

No se detectó la subvariante K

Ningún paciente presentó complicaciones graves

