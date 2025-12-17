¿Qué es la "Variante K" y por qué preocupa al Sedes? 5 datos urgentes que debes saber

La salud pública vuelve al centro de la atención en Santa Cruz. El Servicio Departamental de Salud (Sedes) activó este martes la Alerta Naranja sanitaria, una medida preventiva ante la sospecha de la circulación de la Variante K (un subclado de la Influenza A H3N2).

La alarma se disparó tras el reporte de un caso importado: una mujer de 28 años que arribó desde Japón presentando síntomas agudos. A esto se suman reportes en Cochabamba de casos similares en una familia proveniente de EE.UU.

Ante la incertidumbre y el exceso de información en redes, Red Uno Digital consultó fuentes oficiales para traerte los 5 datos verificados que necesitas saber hoy:

1. ¿Es un virus nuevo?

No. La llamada "Variante K" no es una enfermedad nueva como lo fue el Covid-19 en 2019. Se trata técnicamente del subclado K del virus de la influenza A (H3N2), una cepa que ya conocemos.

El dato clave: Los virus de la gripe mutan constantemente. Esta "versión K" ha sufrido pequeños cambios genéticos que la hacen "escapar" más fácilmente a nuestras defensas previas, pero sigue siendo influenza.

2. ¿Por qué preocupa tanto al Sedes?

La preocupación no es necesariamente por su mortalidad, sino por su alta transmisibilidad. Según reportes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), esta variante ha demostrado propagarse con mayor velocidad en el hemisferio norte.

En Santa Cruz, el riesgo radica en una posible saturación de los servicios de emergencia si se combina con casos de dengue y Covid-19, creando lo que los expertos llaman una "tridemia".

3. Síntomas: ¿Cómo diferenciarla de un resfrío común?

A diferencia de un resfrío que empieza lento con congestión nasal, la Variante K golpea de forma súbita y agresiva. Presta atención a este cuadro:

🤒 Fiebre alta repentina: Superior a 38.5°C difícil de controlar.

🦴 Dolor corporal intenso: La famosa sensación de "cuerpo cortado" o dolor en las articulaciones.

🗣️ Tos seca y persistente: Puede durar semanas.

Dato extra: En niños, puede venir acompañada de náuseas o fatiga extrema.

4. ¿Sirve la vacuna que me puse este año?

Sí, es tu mejor escudo. Aunque la vacuna actual puede tener una eficacia variable contra la infección (puedes enfermarte levemente), su función principal se mantiene: evitar que termines en Terapia Intensiva. El Sedes insta a la población, especialmente a niños menores de 5 años, adultos mayores y personas con enfermedades de base, a completar su esquema de vacunación contra la influenza estacional lo antes posible.

5. Medidas activadas: ¿Qué debo hacer ahora?

Con la Alerta Naranja, el sistema de salud intensifica la vigilancia epidemiológica en aeropuertos y hospitales. Para ti, la recomendación es volver a los básicos que aprendimos en pandemia:

Uso de barbijo: Obligatorio si tienes síntomas respiratorios (por respeto y prevención).

Lavado de manos: Frecuente, con agua y jabón.

No automedicarse: Si tienes fiebre alta, acude al centro de salud. El uso indiscriminado de antibióticos no sirve para virus y puede empeorar tu cuadro.

