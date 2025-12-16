Alerta en Cochabamba: Sedes confirma un caso de AH3N2 y un posible brote familiar

Cochabamba reporta un reciente caso confirmados de influenza AH3N2, y cuatro personas más se encuentran aisladas y en vigilancia epidemiológica al ser contactos directos de los pacientes. Los afectados pertenecen a una familia que llegó recientemente desde Estados Unidos a finales de noviembre.

Según el Sedes, una mujer de 47 años dio positivo a influenza AH3N2 tras su arribo al país. Otros cuatro miembros del entorno familiar presentaron síntomas similares y fueron puestos en aislamiento en sus hogares como medida preventiva.

Rubén Castillo, jefe de Epidemiología del Sedes, explicó que todavía se esperan los resultados de laboratorio para confirmar si se trata de la variante K. “La hija del paciente adulto mayor llegó con síntomas respiratorios, se le tomaron muestras y resultó positiva a AH3N2.

Por nexos epidemiológicos, hemos determinado que se trata de un brote familiar. Sus hijos, como contactos directos, están bajo seguimiento”, detalló Castillo.

De igual manera y por nexo epidemiológico, se conoce que el padre de la paciente confirmada por laboratorio habría contado con la enfermedad tiempo atrás.

Las autoridades recomiendan a la población extremar cuidados, mantener la higiene respiratoria y acudir al médico ante cualquier síntoma de gripe.

