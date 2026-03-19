Un gesto lleno de cariño: 'El Mañanero' celebra a los padres del hogar San José de Cochabamba

En un ambiente de alegría, cariño y emotividad, el programa 'El Mañanero' de la Red Uno agasajó este jueves a los adultos mayores del hogar San José, en Cochabamba, con motivo del Día del Padre.

La jornada estuvo marcada por una misa, sonrisas y un desayuno especial que reunió a cerca de 20 abuelitos, quienes vistieron sus mejores trajes para la ocasión. Globos, sorpresas y muestras de afecto acompañaron el compartir, que incluyó empanadas, sándwiches de pollo, té y mate, en un gesto que llenó de calidez el hogar.

Los presentadores Diana y Alejandro compartieron de cerca con los adultos mayores, generando momentos de cercanía y emoción. “Muchas gracias”, expresó con gratitud Fidelfo Jaldín, uno de los beneficiados.

Entre historias de vida y reflexiones, varios residentes destacaron el valor de este tipo de iniciativas. “Tengo dos hijos, estoy aquí un año y medio y la paso bien”, comentó uno de los abuelitos, mientras otro expresó sus buenos deseos para todos los padres.

El personal del hogar también resaltó la importancia del acompañamiento. Carlos Bracamonte señaló que “trabajar con ellos es lo más bello que uno puede dar, con cariño, porque muchos no han tenido el afecto de sus hijos”.

El agasajo no solo llevó alimento, sino también compañía, atención y afecto, recordando la importancia de valorar y acompañar a los adultos mayores, especialmente en fechas significativas como el Día del Padre.

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