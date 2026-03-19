Lluvia extrema de 50 minutos provocó inundaciones en Cochabamba, según la UGR

El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Alcaldía de Cochabamba, Dennis Rosales, informó que las inundaciones registradas recientemente en la ciudad fueron provocadas por lluvias atípicas y de alta intensidad.

Explicó que, en un lapso de 50 minutos, se alcanzó una intensidad de 110 milímetros por hora, un nivel considerado extraordinario.

“Es un evento poco común que, históricamente, ha ocasionado desastres en distintas ciudades”, señaló, apoyándose en datos del Centro de Monitoreo e Investigaciones Climáticas de la UMSS.

Rosales indicó que este tipo de precipitaciones puede generar inundaciones en cuestión de minutos, como ocurrió en varios puntos de la ciudad, donde se reportaron calles convertidas en ríos, vehículos varados y afectaciones a viviendas.

Añadió que, pese a la magnitud del evento, no se registraron desbordes de torrenteras gracias a trabajos preventivos realizados previamente.

Asimismo, detalló que el sistema de drenaje pluvial colapsó en algunos sectores, agravado por la acumulación de basura, especialmente en zonas de alto flujo como la avenida Ayacucho, donde el retiro de desechos de los colectores demandó intensas labores desde la madrugada.

El jefe de la UGR aclaró que los datos de intensidad de lluvia difieren de los reportes acumulados emitidos por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), y remarcó que los registros utilizados corresponden a mediciones oficiales de la universidad local.

Finalmente, reiteró que se trató de un fenómeno climático inusual que impactó a toda la jurisdicción municipal, dejando importantes consecuencias en la infraestructura urbana.

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