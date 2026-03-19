Explosión por presunta fuga de gas deja destrozos en casas y comercios en El Alto

Una fuerte explosión provocada presuntamente por la fuga de gas de una garrafa dejó serios daños materiales en la zona de Villa Dolores, calle 8 de la ciudad de El Alto, generando preocupación entre vecinos y comerciantes del sector.

El estallido afectó una vivienda de un piso, cuyos vidrios quedaron completamente destruidos y esparcidos por la vía. La onda expansiva alcanzó también a puestos de venta cercanos, especialmente en un área donde se comercializa fruta, dañando carpas, sombrillas y mercadería.

“Todo ha reventado, los vidrios han roto la carpa y ahora con la lluvia se va a arruinar mi mercadería”, relató una comerciante afectada, quien además denunció que hasta el momento no recibió respuesta del propietario del inmueble donde se originó el hecho.

Los daños no se limitaron al inmueble inicial. Casas ubicadas al frente presentan rajaduras en ventanas, mientras que restos de vidrio quedaron incrustados en estructuras de madera que sostienen los puestos de venta, representando un riesgo para los transeúntes.

Dentro de la vivienda afectada, al menos dos ambientes —la cocina y la sala— quedaron seriamente comprometidos, con paredes dañadas y destrozos en instalaciones como el lavaplatos y parte del baño.

Vecinos piden una evaluación técnica del lugar y acciones para evitar nuevos riesgos, mientras continúa la preocupación por las pérdidas económicas y la falta de responsables que asuman los daños ocasionados.

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