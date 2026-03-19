(Imágenes) Esto es lo que se incautó en el departamento del hijo de Luis Arce

El Ministerio de Gobierno reportó la incautación de cuantiosas sumas de dinero y equipo corporativo de YPFB en el domicilio vinculado a Marcelo Arce. "En el allanamiento se incautaron 16.500 $ y 40 mil bolivianos y se incautó una camioneta y casco de YPFB", confirmó el ministro Marco A. Oviedo. Estas evidencias sustentan la investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento con daño al Estado.

Tras el hallazgo de los valores, la Policía activó una persecución para capturar a Arce Mosqueira, quien pretendía darse a la fuga en un vehículo. El sospechoso fue interceptado a las 16:40 y trasladado de inmediato a dependencias de la DELCC en el Plan Tres Mil.

Junto a los bienes confiscados, otras cuatro personas fueron puestas a disposición del fiscal Néstor Tórrez para determinar su grado de complicidad. Finalmente, las autoridades ratificaron que el principal investigado será remitido al centro penitenciario de Palmasola.

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