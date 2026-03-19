Alerta por tramos críticos en carreteras del norte paceño

Las intensas lluvias continúan afectando varias carreteras del norte del departamento de La Paz, donde se reportan tramos críticos con caída de material, lodo y baja visibilidad, según informe de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

El gerente regional, Emilio Luna, informó que, si bien no existen restricciones de circulación, se recomienda extremar precauciones.

“Se pide a los usuarios conducir con cuidado, mantener las luces encendidas y respetar las señalizaciones”, señaló.

Entre los sectores más comprometidos se encuentran Unduavi, Chulumani, Puente Sacambaya, Tres Marías y Tres Riberas, además de los tramos Santa Bárbara y Caranavi, donde se identificaron puntos específicos como el sector de Las Brujas y Puente Armas.

Luna explicó que maquinaria pesada fue desplazada a los sectores más conflictivos para atender de forma inmediata cualquier deslizamiento.

“Tenemos equipos trabajando las 24 horas para liberar la vía en caso de caída de material”, precisó.

Uno de los tramos más afectados es el que conecta a Apolo, donde anteriormente ya se registraron pérdidas de plataforma y actualmente persisten problemas por las lluvias constantes.

Desde la ABC también advirtieron que, debido a la geografía del norte paceño, no existen rutas alternas en varios sectores, por lo que el tránsito depende de la rápida intervención de maquinaria.

Asimismo, se mantiene la alerta naranja emitida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), lo que incrementa el riesgo de nuevos deslizamientos.

Las autoridades piden a los transportistas y viajeros evitar la circulación nocturna en zonas críticas y mantenerse informados a través de los canales oficiales, ante posibles contingencias en las rutas.

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