Camacho denuncia video manipulado y descarta negociación con avasalladores

El gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho se pronunció sobre la circulación de un video en redes sociales que, según afirmó, busca desinformar a la ciudadanía en medio del contexto electoral.

Camacho rechazó las versiones que señalan una supuesta negociación con avasalladores para evitar desalojos, calificándolas como “totalmente falsas”. Explicó que el material difundido corresponde a una reunión realizada tiempo atrás, pero que fue editado de manera “abrupta” para generar confusión y conflicto en la población.

“El video está claramente cortado y no muestra el contexto real. Nosotros fuimos al lugar, dimos la cara y dejamos en claro que vamos a hacer respetar la ley”, sostuvo la autoridad.

En ese sentido, remarcó que su gestión no tolerará asentamientos ilegales y que los desalojos se ejecutarán conforme a la normativa vigente. “Si no hay avasalladores, no va a haber desalojo, pero vamos a hacer respetar la norma”, enfatizó.

Asimismo, mencionó como resultado de las acciones coordinadas entre la justicia, el Ministerio Público, la CAO y los afectados, la detención de uno de los presuntos cabecillas, identificado como Elías, quien actualmente cumple 180 días de detención domiciliaria.

Finalmente, Camacho aseguró que su gestión mantiene una línea de trabajo transparente y una campaña “limpia”, y cuestionó la difusión de contenidos manipulados con fines políticos.

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