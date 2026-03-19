Árbol de eucalipto cae y daña un vehículo en Cochabamba

Un árbol de eucalipto de gran tamaño cayó la noche del miércoles sobre un vehículo por inmediaciones de la plazuela Tarija, ubicada en la zona norte de Cochabamba. El hecho ocurrió en la rotonda del sector y generó preocupación entre vecinos y transeúntes.

Según los reportes, el árbol, de edad avanzada, y con un tronco y ramas de gran dimensión se desprendió desde la raíz justo cuando un motorizado circulaba por el lugar. El vehículo quedó aplastado entre las ramas, sufriendo daños materiales de consideración, principalmente en la parte delantera.

A pesar de la magnitud del incidente, no se registraron personas heridas. El conductor logró salir del lugar por sus propios medios tras el impacto.

El árbol cayó atravesando la vía, incluso hasta el carril del frente, lo que provocó dificultades en el tránsito. Algunos vecinos intentaron retirar las ramas para despejar el paso, debido a que se trata de una zona muy transitada.

Hasta la mañana de este jueves, el vehículo continuaba en el lugar y los restos del árbol seguían obstruyendo la vía. Los vecinos pidieron la intervención de las autoridades municipales para el retiro del eucalipto y la rehabilitación del tránsito en la zona de la plazuela Tarija.

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