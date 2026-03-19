Diprove recupera vehículo robado y desarticula red que operaba desde una cárcel en Cochabamba

Personal de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) recuperó un vehículo reportado como robado tras intervenir una vivienda en la zona sur de Cochabamba. En el operativo también se halló una motocicleta, varias placas de circulación, parlantes y gran cantidad de autopartes presuntamente vinculadas a una banda delictiva.

De acuerdo con el informe policial, en el inmueble se ocultaban objetos robados. Durante la intervención fue aprehendida una mujer, quien sería la esposa del presunto cabecilla de una organización criminal, que operaba desde el penal de San Sebastián, de acuerdo a las primeras investigaciones. La detenida fue trasladada a dependencias de Diprove con fines investigativos.

El subcomandante de Diprove señaló que el operativo permitió recuperar un vehículo y una motocicleta, además de placas que serían utilizadas para la “reimplantación” en motorizados robados con documentación adulterada.

“Lo más importante son las plaquetas que son reimplantadas a otros vehículos con diferente documentación que se está verificando”, indicó.

Asimismo, informó que existen al menos tres personas aprehendidas de la banda a la fecha: dos mujeres y un hombre que se encuentran recluidas en el penal.

Las autoridades presumen que la red operaba coordinando acciones desde la cárcel para clonar vehículos, utilizando documentos de motorizados siniestrados que luego eran adaptados a autos robados.

Diprove continúa con operativos en otros domicilios para desarticular completamente a la banda.

Por su parte, el propietario del vehículo recuperado agradeció la rápida intervención policial. Explicó que el motorizado fue robado la noche del 18 de marzo en inmediaciones del complejo Fabril, mientras estaba estacionado en la vía pública. Gracias al sistema GPS y al seguimiento inmediato, se logró ubicar el vehículo. “Solo le desconectaron la batería”, relató.

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