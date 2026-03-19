Policía clausura bares clandestinos en la Ceja de El Alto

La proliferación de bares y cantinas clandestinas en la zona de la Ceja de El Alto ha generado preocupación y molestia entre los vecinos, quienes salieron a protestar exigiendo el cierre definitivo de estos locales, a los que consideran focos de inseguridad.

La protesta se concentró en las puertas del bar conocido como “Coco Loco”, ubicado en la avenida Tiahuanaku, el cual fue nuevamente intervenido por autoridades policiales y municipales en las últimas horas.

Vecinos denunciaron que, pese a los operativos, estos establecimientos continúan funcionando.

“Entran, salen y luego vuelven a abrir. Es muy lamentable, esta calle es peligrosa por tantos antros”, reclamó uno de los manifestantes.

Los transeúntes también advirtieron que estos lugares se han convertido en refugio de delincuentes y representan un riesgo para la seguridad de las familias, especialmente de jóvenes y menores de edad.

Operativo y arrestos

Durante la intervención al local, la Policía y la Intendencia Municipal arrestaron a más de 70 personas, muchas de ellas en estado de ebriedad, algunas sin documentación y otras con antecedentes policiales.

De acuerdo con el informe preliminar, el bar operaba en ambientes improvisados y de difícil acceso, con pasillos estrechos que dificultaban el control y la intervención.

Asimismo, las autoridades evidenciaron condiciones insalubres en el lugar, además del consumo de bebidas presuntamente adulteradas y la realización de actividades ilícitas al interior de las habitaciones.

Procesos penales

Los administradores del local fueron aprehendidos y serán investigados por el delito de atentados contra la salud pública.

“Están consumiendo bebidas altamente peligrosas para la salud, por lo que se iniciará un proceso penal”, informaron las autoridades, al señalar que los implicados serán puestos a disposición de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Mientras tanto, los vecinos advirtieron que continuarán movilizados hasta lograr el cierre definitivo de estos locales, que consideran una amenaza constante para la seguridad en la zona.

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