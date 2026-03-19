TEMAS DE HOY:
YPFB Sorata La Paz El Alto

23ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

El "tesoro de la Guerra del Pacífico" bajo ataque: El incalculable valor de lo robado en el Templo de Melga

Tras la profanación del Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles, la comunidad de Sacaba lamenta la pérdida de su patrimonio. Se llevaron piezas de oro y vitrales venecianos que datan de hace más de un siglo.

Milen Saavedra

18/03/2026 22:33

El "tesoro de la Guerra del Pacífico" bajo ataque: El incalculable valor de lo robado en el Templo de Melga
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El silencio del Templo de Melga fue violado la noche del martes por delincuentes que no solo se llevaron joyas, sino que arrancaron una parte esencial de la identidad histórica de Cochabamba. Los delincuentes, que ingresaron por la parte posterior del edificio tras romper vitrales europeos, sustrajeron dos coronas de oro y dos alas de la imagen de la Virgen de los Ángeles.

Una herencia que nació en la tragedia

El dolor de los pobladores no es solo material. La imagen de la "Mamita de Melga" tiene un origen místico vinculado a la Guerra del Pacífico. Según la tradición oral, en 1879, un campesino conocido como "Tata Santiago" (quien hoy descansa en un valle cercano al templo) encontró la imagen mientras recogía leña en una quebrada.

Al resbalar, el hombre se sostuvo de una piedra que, según el relato popular, le habló diciéndole: "Yo soy la Virgen de los Ángeles". Desde ese hallazgo hace 147 años, la devoción creció hasta convertir a Melga en un centro de peregrinación que cada octubre recibe a miles de fieles.

Arte europeo destruido

El párroco del lugar, Fabio Calvi, lamentó profundamente que, para lograr el robo, los antisociales destruyeran los vitrales del templo, piezas únicas que no existen en Bolivia.

"Estos vitrales llegaron desde Venecia, Italia, y fueron trabajados por el artista paceño Víctor Torres. Es un daño irreparable al patrimonio cultural y religioso de nuestro municipio", explicó Calvi.

Las piezas de oro robadas no eran simples adornos; eran ofrendas de devoción incrustadas en la piedra original y traídas desde Europa tras la construcción del primer santuario.

Operativo de búsqueda

La dirección de Seguridad Ciudadana y la Policía de Sacaba ya han iniciado el rastreo de cámaras de seguridad de los vecinos de la zona. Las autoridades locales y los dirigentes de la comunidad se han declarado en emergencia, exigiendo que se dé con los responsables de este atentado contra el patrimonio histórico y sagrado.

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Debate tse candidatos a alcaldía de la paz

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Debate tse candidatos a alcaldía de la paz

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD