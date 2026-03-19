“Colocaron cinta para no hacer ruido”: así robaron las joyas de la Virgen de Melga en Sacaba

El robo de joyas de alto valor religioso e histórico en el santuario Virgen de los Ángeles de Melga, en el municipio de Sacaba, fue planificado, según denunciaron autoridades municipales.

El jefe de Cultura de la Alcaldía, Jacob Almaraz, informó que los delincuentes ingresaron al templo tras romper un vitral importado desde Europa. Una vez dentro, se dirigieron directamente a la imagen de la Virgen y sustrajeron dos alas de oro y dos coronas, pertenecientes a la Virgen María y al Niño Jesús, sin alterar otros objetos del altar.

“La forma en la que actuaron demuestra que había un objetivo claro. Colocaron cinta aislante en los vitrales para evitar ruido y fueron directamente a las piezas de oro”, explicó Almaraz, quien añadió que se presume que los autores conocían el lugar e incluso podrían haberlo frecuentado previamente.

“Colocaron cinta para no hacer ruido”: así robaron las joyas de la Virgen de Melga. Foto: Red Uno

El daño causado no solo es económico, las piezas están valuadas en más de 40 mil bolivianos, sino también patrimonial, de acuerdo a las autoridades municipales y comunarios.

“Se ha vulnerado nuestro patrimonio cultural e histórico, con un profundo valor emocional para la comunidad”, lamentó Almaraz.

Tras la denuncia, la Policía inició un operativo de investigación y comprometió acciones para dar con los responsables en el menor tiempo posible. En tanto, la Alcaldía coordina con la parroquia y vecinos para recolectar información que permita identificar a los autores del hecho.

El santuario, considerado un espacio emblemático para la población, continúa abierto y mantiene sus actividades religiosas. Sin embargo, la reposición de los vitrales dañados y de las piezas robadas será compleja debido a su carácter único.

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