Se llevaron 400 mil dólares: una mujer perdió los ahorros de su vida con el "cuento del tío"

Una jubilada de 75 años fue víctima de un millonario robo bajo la modalidad del “cuento del tío” en la provincia de Santa Fe. En pocos minutos, un desconocido logró engañarla y llevarse cerca de 400 mil dólares, los ahorros de toda su vida.

El hecho ocurrió el martes 17 de marzo en una vivienda ubicada en la localidad de Avellaneda, y es investigado por la Unidad Fiscal de Reconquista. Hasta el momento, el sospechoso no fue identificado ni detenido.

Un engaño rápido y preciso

Según el relato de la víctima, identificada como E. D. M., el hombre se presentó en su casa minutos después del mediodía. Vestía una chomba negra, jeans y lentes de marco oscuro. Con seguridad, aseguró que su esposo lo esperaba en el banco y que necesitaba que le entregara el dinero.

La historia fue suficiente. La mujer confió.

Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia: en menos de cuatro minutos, ambos ingresaron a la vivienda. Mientras ella buscaba el dinero, el sospechoso aprovechó para tomar otros objetos y esconderlos entre su ropa.

“No reaccioné... si me daba cuenta, llamaba a la policía en ese momento”, relató la víctima, todavía conmocionada.

Todo quedó grabado

El video muestra cómo el hombre siguió a la mujer hacia una habitación y luego salió de la casa con una bolsa de plástico violeta, donde habría guardado el dinero.

Durante varios minutos, las cámaras solo captaron a los perros del matrimonio en estado de alerta, como si percibieran que algo no estaba bien.

“Todo fue muy rápido, no te da tiempo a pensar”, explicó la jubilada, quien calificó la maniobra como “tremenda”.

Sospechas y frustración

El robo se concretó cerca de las 12:30. Minutos después, la mujer salió al exterior, pero el hombre ya había desaparecido.

Un detalle que inquieta a los investigadores: la víctima aseguró que el rostro del sospechoso le resultaba familiar.

“Me pareció haberlo visto en el banco, como si trabajara ahí”, señaló.

Además, cree que no actuó solo, ya que el hombre mencionó que “lo estaban esperando”.

La investigación

Peritos realizaron un relevamiento en la vivienda y detectaron signos de desorden: una puerta de placard forzada y objetos removidos. También se recolectaron huellas y muestras biológicas para intentar identificar al autor.

Las pruebas ahora se complementan con los videos de seguridad, que se convirtieron en la principal pista para dar con el responsable.

El caso vuelve a encender las alarmas sobre una modalidad que no desaparece: el engaño directo, cara a cara, que en minutos puede borrar los ahorros de toda una vida.

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