Segundo día de paro en salud deja sin atención a pacientes y genera reclamos

En el segundo día de paro de 48 horas del sector salud, hospitales de la capital cruceña amanecieron sin atención en consultas externas, afectando a decenas de pacientes que acudieron en busca de fichas médicas.

La medida de presión es acatada en los tres niveles del sistema de salud —municipal, departamental y nacional— tanto en áreas urbanas como rurales.

Los trabajadores exigen el pago de salarios adeudados correspondientes a febrero, la continuidad laboral, la reposición de contratos y mejores condiciones en los centros hospitalarios.

En el Hospital de Niños, uno de los principales centros de atención pediátrica, se evidenció la ausencia de servicios regulares. Padres de familia llegaron desde la madrugada con la esperanza de conseguir atención para sus hijos, sin embargo, se encontraron con puertas cerradas.

“Sí sabía del paro, pero vine a ver si atendían. Esto nos perjudica a todos”, manifestó una madre que buscaba atención en cardiología para su hijo.

Otro padre de familia, que aguardaba por atención en odontología, cuestionó la reiteración de estas medidas. “Parece que ya es lo mismo, paro tras paro. Las enfermedades se van acumulando”, lamentó.

Pese a la suspensión de consultas externas, se mantiene la atención en servicios de emergencia y para pacientes con citas previamente reprogramadas.

Sin embargo, la situación ha generado molestia e incertidumbre entre la población, que pide a las autoridades atender las demandas del sector para evitar mayores perjuicios.

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